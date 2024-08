https://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/il-video-del-bacio-tra-geolier-e-chiara-frattesi/4ee76d91-c99a-4be4-bb8a-a544718dcxlk

Ivan Rota per Dagospia

Prosegue la storia tra Geolier e Chiara Frattesi. Il rapper è stato ripreso in diverse occasioni accanto alla sorella del calciatore dell’Inter. Dopo i baci al ristorante, a Ibiza, erano insieme ieri sera a Cirella, frazione di Diamante, in provincia di Cosenza, dove il cantante si è esibito…

Giulia De Lellis e Tony Effe sembrano essere sempre più vicini. L’influencer ha seguito il rapper in giro per l’Italia in diversi concerti ed è stata paparazzata con lui…

É appena finita e già ricomincia. La tredicesima edizione di Temptation Island andrà in onda a partire dal dieci settembre: il cast è già in Sardegna e le registrazioni dovrebbero partire nei prossimi giorni.

I protagonisti della scorsa edizione sono già destinati al dimenticatoio a parte Alessia e Lino che quasi sicuramente parteciperanno al prossimo Grande Fratello.

Secondo le ultime indiscrezioni sul cast, nella casa del Grande Fratello entreranno Iago Garcia, star de Il Segreto e Una vita, Clayton Norcross, conosciuto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful, Javier Martinez e come già detto Lino Giuliano e Alessia Pascarella di Temptation Island.

Tra Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti, l'amore va a gonfie vele: ora sono a Portofino.Cene romantiche e divertimenti in barca con gli amici tra cui l’ immancabile terzo incomodo Tobey Maguire.

É Tommaso Marini l’ultimo concorrente di Ballando con le Stelle che ha rivelato Milly Carlucci il giorno di Ferragosto. Tommaso Marini è tornato dalle Olimpiadi di Parigi con una medaglia d’argento. Ha infatti vinto nel fioretto a squadre. “Non sono certo Roberto Bolle, ma penso di cavarmela. Sia chiara una cosa: non penso solo a partecipare, ma a vincere. O quantomeno arrivare al podio, come a Parigi. Non mi piace proprio perdere”

La prima puntata di Amici andrà in onda il 15 settembre. La puntata pomeridiana di Amici sarà la domenica, mentre per ora non si sa ancora niente rispetto al daytime.

Re Carlo d’ Inghilterra ha licenziato i bodyguards intorno alla casa dello scapestrato fratello, il Principe Andrea, considerato la pecora nera della famiglia reale: lo vuole far sloggiare dal Royal Lodge, la residenza di trenta stanze in cui vive da più di vent’anni.

Ecco un nuovo amore per l’ex gieffino Alessio Falsone, dopo la rottura con la “plurilaureata “ Anita Olivieri: si tratta di Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ginevra annovera tra le sue conquiste il campione argentino dell’As Roma Paulo Dybala, Stash dei The Kolors e Pierpaolo Petrelli. Senza dimenticare il calciatore ex della Roma, l’attaccante classe Mirko Antonucci.

Emma Chamberlain è stata fotografata di nuovo con Peter McPoland. Si parla da mesi della possibile relazione tra la youtuber e il cantautore e la loro costante vicinanza pare confermare la cosa.

Chissà perché si è deciso di buttare via così una pietra preziosa come Techetechete su Rai Uno. Risparmio? Pigrizia? Mancanza di idee? Era scrittura dell’archivio, è diventato il logorante alternarsi di puntate-necrologio e puntate-karaoke.

Il cantautore Ed Sheeran si butta nel mondo del calcio: è diventato socio dell’Ipswich, club di Premier League per il quale tifa.

