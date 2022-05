clayton norcross

Francesco Persili per Dagospia

Foro is “Beautiful”. “Il mio rimpianto? Brooke Shields, ex moglie di Agassi”. Agli Internazionali arriva il ciclone Clayton Norcross, il mitologico Thorne dal 1987 al 1989 della soap “Beautiful”. Tra persone che lo fermano per una foto o un autografo (“la mia vita in Italia è così da 30 anni”) e un salto all’evento benefico “Tennis and Friends”, l’attore americano si racconta a Dagospia davanti a un non memorabile caffè americano (“è acqua calda, qui non lo sanno fare”).

“Con Brooke Shields c’è stato un flirt in Italia. Lei era già separata da Agassi. Poi si è intromessa la mamma. Non le andavo bene, forse ero troppo vecchio o non avevo troppi soldi. Non ha voluto che ci continuassimo a vedere. Peccato c’era un bel feeling tra noi”. Clayton parla anche della liaison, nata sul set della soap, con Katherine Kelly Lang, la Brooke di “Beautiful”: “Ma è durata solo una settimana”.

Poi si aggiusta il cappellone e sfodera il sorriso magico: “Non sono un american gigolò, sono un cowboy. A me le donne piace sedurle e conquistarle ma sono molto selettivo. Dopo il divorzio, ho avuto diverse fidanzate ma al momento sono single”.

Poi spiega perché ha lasciato il ruolo di Thorne dopo 3 anni: “Non volevo essere intrappolato nello stereotipo dell’attore di soap. Ma non sapevo che Beautiful diventasse così popolare. Ha avuto successo in più di 100 paesi, avrei dovuto guadagnare molto di più. Mi hanno pagato poco. Ho lavorato come un matto per nulla”. Ha avuto più donne Thorne o Ridge, al secolo Ronn Moss? “Non c’è alcuna rivalità tra noi, c’è abbastanza fama, e ci sono abbastanza donne, per entrambi. Certo se vengo a sapere che lui ha baciato Brooke Shields mi arrabbio”.

Clayton si gode l’atmosfera del Foro Italico e rivela la sua passione per il tennis. Sampras “very good” ma McEnroe resta il più grande. E poi l’argentina Gabriela Sabatini, che a Roma era venerata come una dea: “Molto sexy, aveva una grande carica erotica”. Tra i tennisti di oggi ama Djokovic, vegano come lui: “Lo vedo molto umano. Sui vaccini ho apprezzato il suo coraggio, non sono un no-vax ma sono per la libertà”.

Clayton Norcross ha fatto cinema in tanti posti, in Italia, dopo aver conosciuto l'autore di Paolo Bonolis, Marco Salvati, ha partecipato anche al programma “Avanti un altro”: “Un ambiente molto freak, Bonolis è geniale nel capire cosa piace agli italiani”. Poi spiega cosa piace a lui del nostro Paese. “Il Rinascimento, Roma, il centro della cristianità. E poi la Nazionale, che riesce a unirvi, come non riuscite a fare neanche sul cibo. In ogni regione c’è un tipo diverso di pizza. Io sono americano, ma di italiano ho l’anima, lo stomaco e anche il…pisello".

Da www.sportmediaset.mediaset.it

Stefanos Tsitsipas è il primo finalista degli Internazionali BNL d'Italia 2022. Il nº4 al mondo ha battuto in rimonta Sascha Zverev con lo score 4-6, 6-3, 6-3. Il tedesco ha cominciato al meglio la sfida, perdendo però fiducia alla lunga e facendosi superare dal greco. Per Tsitsipas è la prima finale al Masters 1000 di Roma, da disputarsi contro uno tra Djokovic e Ruud.

