De acordo com o tabloide Italiano VeryInutilPeople, Dove Cameron e Damiano David (Måneskin) foram vistos dançando e se beijando durante uma festa em Los Angeles nos últimos dias. pic.twitter.com/es1EwjXnjS — Dove Cameron Brasil (@dovecameronbr) October 13, 2023

Ivan Rota per Dagospia

sara ricci

Dal porno ai cartoni animati. Damiano “Maneskin” é passato dall’ex attrice hard Jessie Andrews all’ex stellina Disney Dove Cameron avvistata al concerto dei Maneskin a Los Angeles. Solo che, secondo amici del frontman, la storia sarebbe già alla frutta.

Dopo la storia con Lulú Selassié, conosciuta nella casa del Grande Fratello, e a un anno dalla fine della relazione con la giovane Tiktoker Angelica Benevieri, l’atleta paralimpico Manuel Bortuzzo avrebbe trovato un nuovo amore nella romana Ilenia Caccavale, proprietaria di un ristorante di cui Bortuzzo e la famiglia frequentano da tempo, già mamma di due bambini.

Fidanzamento ufficiale tra tra Chanel Totti e Critian Babalus. Da quasi un anno fanno coppia fissa e lui le ha regalato un prezioso “brillocco”. Nelle Instagram Stories, Chanel ha mostrato un anello prezioso. Un diamante è per sempre?

sara ricci 2

Belen Rodriguez e la foto davanti allo specchio che fa impazzire i pipparoli: tutti si fanno una domanda. La showgirl sudamericana continua a pubblicare foto su Instagram. “Ma hai il reggiseno?", si chiedono tutti riguardo l’ultimo post.

“Lesbo drama”. La gieffina Letizia Petris avrebbe picchiato la sua ex Nicole Conte che precisa: “Ha detto che il 7 giugno le ho portato un mazzo di fuori perché dire che mi ha dato due schiaffoni pareva bruttino“. La faccenda che riguarda comunque una violenza é stata fatta passare un pó sottotono.

manuel bortuzzo

L’arrivo di Sara Ricci, che recitó nella soap Vivere con Beatrice Luzzi é stata un poco tempestosa perché Alfonso Signorini le ha ricordato in modo brusco che poco tempo fa diceva che non avrebbe mai partecipato al Grande Fratello. E lei risponde: “Sono sempre stata dicotomica”. E poi aggiunge di aver dato il due di picche a George Clooney perché “é poco selvaggio e mi piacciono i giovani”.

Inoltre Signorini ci é rimasto male perché aveva mandato Sara Ricci nella casa per farla litigare con Beatrice Luzzi che invece ha detto di essere felice per l’ entrata della collega.

Grande “Temptation” Fratello. A tutti i costi gli autori vogliono che Mirko e la sua ex Perla tornino insieme. La fidanzata di Mirko, Greta, è in silenzio stampa, ma le girano a elica le palle e mette un like a un post Instagram che dà dell’ idiota a Mirko “perché fa il piacione con tutte”. Lui risponde: “Io non faccio il piacione. Io piaccio. È diverso.” Piace a quella poveretta di Angelica che lo gratta tutte le notti per cercare visibilitá. Perla non approva.

letizia petris

Fiordaliso nomina Alex Schwazer perché pensa voglia tornare dalla famiglia, ma lui si imbufalisce: “Ringrazio del pensiero, ma decido io se esco”. Ciro Petrone, dopo settanta giorni si é proprio “sgomorrato” e lascia il gioco.

Queen Beatrice vuole uscire perché presa di mira da tutti. Il figlio la incita a restare e glielo ha urlato al megafono fuori dalla casa. Il suo ex Giuseppe Garibaldi arriva a dire che lei “passa da un letto all’ altro perché é entrata nel letto del decerebrato Vittorio che ha tradito la fiducia di Beatrice.

Valentina Melis, quando il suo ex importunava Heidi Baci per cui aveva presto una scuffia, diceva: “Non siamo responsabili per le azioni dei nostri ex.” Ieri sera invece é entrata con la loro figlia Mia a salutare e abbracciare Massimiliano Varrese. Una “commovente” reunion.

letizia petris nicole conte

Ed ecco l’entrata di Marco Maddaloni che ormai sta esaurendo i reality a cui partecipare. Lo aspetta Grecia Colmenares con cui partecipó all’ Isola dei Famosi e inventarono di un flirt tra i due. All’ inizio, manco lo ha riconosciuto. In nomination Vittorio Menozzi, Angelica Baraldi e Rosy Chin

damiano maneskin dove cameron ilenia caccavale 1 chanel totti damiano david dove cameron belen ilenia caccavale