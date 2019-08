"GRAZIA", GRAZIELLA E GRAZIE A GIAMMETTI – IN FERVIDA ATTESA DELL’IMMINENTE NUMERO DI “GRAZIA” INTERAMENTE AFFIDATO DALLA DIRETTRICE SILVIA GRILLI ALLA MODERNISSIMA SENSIBILITÀ GIORNALISTICA (“17 MILIONI E 100 MILA FOLLOWER”) DELLA SIGNORA FERRAGNI IN FEDEZ, QUIRINO CONTI RICORDA A GIAMMETTI, CUSTODE E SOCIO DI VALENTINO, CHE MOLTI ASPETTI DI QUESTA GROTTESCA INSTAGRAMODA LI HA SULLA COSCIENZA PROPRIO LUI

Quirino Conti

Quirino Conti per Dagospia

In un saggio e ponderato articolo apparso su “la Repubblica” in questo scorcio di agosto, Serena Tibaldi traccia un doppio ritratto particolarmente riuscito di Valentino Garavani e del suo custode e socio Giancarlo Giammetti. In crociera, nel mezzo del Mediterraneo, dallo yacht che li ospita, riferisce di questi due monumentali propilei dello Stile mondiale osservazioni e note davvero coraggiose, a saper leggere neppure troppo tra le righe.

valentino giammetti

Una prima, fondamentale osservazione di Valentino è questa (a proposito del carattere del suo partner): “Anche con la stampa è sempre stato molto duro, ma chi non lo sarebbe quando a volte le opinioni espresse sono superficiali e affrettate?”. D’altro canto, come riferisce Valentino, la simpatia non ha mai condizionato ad esempio il giudizio della Vreeland sul suo lavoro di couturier.

Silvia Grilli

Eppure, si ricordano anche allora alcune signore del giornalismo molto sensibili al fulgore dei collier Bulgari, così come a dilettevoli crociere ad alta quota alla volta di New York per trascorrervi nel lusso più sfrenato la fine d’anno. Eppure, è verissimo: Giancarlo Giammetti è sempre stato drastico con chiunque pretendesse di fraintendere uno stile assoluto (per quanto personale) con la volubilità delle stagioni.

Ferragni Grazia

Dunque, di sicura classe come ha sempre voluto essere in ogni campo, forse se interpellato non nasconderebbe lo stupore per un imminente numero di “Grazia” interamente affidato dalla sua attuale direttrice Silvia Grilli alla modernissima sensibilità giornalistica – “17 milioni e 100 mila follower” – della signora Ferragni in Fedez che, nelle prossime settimane “parlerà di sé anche sulle edizioni di Grazia di Regno Unito, Germania, Olanda, Medio Oriente, Russia”.

chiara ferragni

Certo, con altri precedenti persino nella stessa testata, quando Carla Vanni affidò un numero al talento di Giorgio Armani (ma quella era un’epoca in cui i collaboratori si chiamavano Colette Rosselli, Antonio Tabucchi, Enzo Biagi, Oliviero Toscani...); mentre Rachele Enriquez deponeva la direzione di “Vogue” Spagna tra le mani inanellate di Karl Lagerfeld, per un numero speciale.

chiara ferragni archeo

Ma senza dover rintracciare troppi precedenti, si scopre che anche oggi la Condé Nast dà in pasto un numero di “Vogue” America alla capricciosa Meghan Markle, duchessa di Sussex (nota stilista!). Altra cosa, naturalmente, nel caso della Ferragni, essere nel ruolo di un condannato all’eterna cronaca di se medesimo. Magari persino meglio, se Silvia Grilli invita i lettori a inviare domande al prossimo direttore ospite definendo l’iniziativa “una prova dell’incredibile analisi approfondita che i supporti di stampa possono offrire, in parallelo e non in contrasto con la velocità dell’online”; contenta lei...

valentina ferragni cover Grazia

Del resto, la tragica situazione dell’editoria è questione persino di matrimoni, come le guerre e i successivi accordi di pace dei secoli scorsi. Sempre in casa Condé Nast, infatti, si è unito persino nuzialmente il cognome Wintour (“Vogue” America) a quello della compianta Sozzani (“Vogue” Italia); un vero e proprio patto di ferro.

chiara ferragni

Meno convincente appare tuttavia un commento di Giancarlo Giammetti sulla saturazione del mercato: “Non discuto ciò che viene presentato, ma il sistema, così crudele e spietato nel creare talenti e nell’abbandonarli con la stessa facilità… Le case di moda devono correre dietro a ogni nuovo input dato da ragazzini di vent’anni che non hanno alcuna cultura. E così si disegnano incredibili collezioni di alta moda per poi vendere scarpe da ginnastica”.

chiara ferragni

Troppo prudente è infatti il suo ricordo come iniziatore del moderno “sistema spettacolo”, dal momento che fu il suo talento a decidere di portare il mondo dello show sulla pedana dopo la sobrietà introdotta dai prodotti Armani. Troppo poco generoso con se stesso: è infatti a lui che si devono molti aspetti di questo New Deal, composto per la maggior parte da deliziosi asinelli portatori d’acqua alla guida di storiche maison. Ma tant’è, se la Ferragni recensisce e pubblica, cosa si può chiedere di più ai recensiti e pubblicati? Tatuaggi e poco altro.”Speriamo di sorprendervi”, conclude la Grilli, affidando la storica testata alla detentrice di molti primati e onori prestigiosi, quale digital ambassador di Calzedonia nella recente campagna primavera estate, ad esempio.

chiara ferragni

PS A completamento delle prossime giornate giubilari, il 4 settembre sarà presentato a Venezia il documentario Chiara Ferragni – Unposted, esplorativo della sua vita privata e professionale. Regia di Elisa Amoruso.

