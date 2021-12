IL DIVANO DEI GIUSTI - IRIS E CINE 34 LANCIANO LA SFIDA TRA WOODY ALLEN E CARLO VERDONE. VE LO POSSO DI’? MILLE VOLTE MEJO CARLO. COMUNQUE AVETE IL NOIOSETTO “MAGIC IN THE MOONLIGHT”, CONTRO UNO DEI MIGLIORI FILM DI VERDONE, “PERDIAMOCI DI VISTA” CON ASIA ARGENTO BRAVISSIMA - VERSO LA NOTTE FONDA ARRIVANO I TITOLI STRACULT. COME “PUGNI DOLLARI & SPINACI”, UNA SORTA DI PARODIA DEI FILM DI CAZZOTTI DI BUD E TERENCE CON MAURIZIO ARENA E GORDON MITCHELL, ISPIRATA PERÒ AL CULTO DI BRACCIO DI FERRO E ALTRI PERSONAGGI DEI FUMETTI… - VIDEO