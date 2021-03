"HO UN FIGLIO DI 3 ANNI CHE GIOCA CON LE BAMBOLE. VOGLIO UNO STATO CHE LO TUTELI" – DOPO ELODIE, ANCHE FEDEZ VA ALL’ATTACCO DELLA LEGA E MENA DURO SUL SENATORE SIMONE PILLON, TRA I PIÙ STRENUI OPPOSITORI DELLA LEGGE ZAN CONTRO L’OMOTRANSFOBIA - "SE UN GIORNO MIO FIGLIO VOLESSE TRUCCARSI O METTERE LA GONNA LA COSA NON DESTEREBBE ALCUN TIPO DI TURBAMENTO. MI DESTABILIZZEREBBE SAPERE CHE…"

Da huffingtonpost.it

fedez

“Le dico una cosa da padre, signor Pillon”. Inizia così il video di Fedez pubblicato su Instagram e rivolto al senatore della Lega Simone Pillon, tra i più strenui oppositori della legge Zan contro l’omotransfobia.

“Io ho un figlio di tre anni - dice Fedez - che gioca con le bambole. Questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me, e non desterebbe alcun tipo di turbamento in me nemmeno su un giorno dovesse avvertire l’esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto o una gonna, perché mio figlio ha il diritto di esprimersi come meglio crede”.

pillon

Al contrario, continua il rapper, “la cosa che mi destabilizzerebbe un po’ è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, cercando di arginare le dinamiche discriminatorie e violente che molto spesso si verificano in questo Paese. Questo per me è una priorità”, conclude Fedez.

Anche la cantante Elodie ha attaccato la Lega per l’ostruzionismo contro la legge Zan sull’omofobia: “Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento”, ha scritto sui social la cantante.

simone pillon saluta matteo salvini (1) elodie