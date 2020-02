"HO PERSO PAPA' QUANDO AVEVO NOVE ANNI...” - LA CONFESSIONE DI LEVANTE AI “LUNATICI” DI RADIO2: “A QUELL'ETA' LA VITA TI SORRIDE, A ME E' ARRIVATO UN CEFFONE. CREDO DI FARE UN PO' PAURA AGLI UOMINI. LI INTIMORISCO. PERÒ SONO MOLTO AFFETTUOSA, ANCHE CON GLI SCONOSCIUTI. HO UN INVOLUCRO ERMETICO, MA SONO UN BIGNÈ. DETTO QUESTO, HO UN FIDANZATO ATTENTO - SANREMO? NON CREDO DI POTER VINCERE PERCHÉ HO LA SENSAZIONE CHE QUESTO BRANO NON POSSA ESSERE VERAMENTE CAPITO…”

Da I Lunatici Rai Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

Nel corso della notte Levante ha raggiunto I Lunatici di Rai Radio2 nella loro postazione al Palafiori di Sanremo e ha chiacchierato con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dalle 00.30 alle 6.00.

L'artista ha raccontato: "Il titolo del mio pezzo? Sono una giocherellona. Su un brano molto serio, abbastanza impegnato, c'è questo titolo che poteva trarre in inganno. Questo è uno dei primissimi brani in cui riesco a raccontare gli altri, perché spesso nelle mie canzoni parlo di me, delle mie esperienze, dei miei problemi sentimentali, mentre in questo caso parlo davvero a tutti, perché sono certa che l'anima stanca sia dentro ognuno di noi. Io sono stata quella un po' strana nella classe, vestita in modo particolare, col laccio in fronte o troppo colorata, ma sono sempre andata per la mia strada, non ho mai avuto paura dello sguardo o del giudizio degli altri. Io sono così e vado dritta per la mia strada".

Sulla gara: "Io non vincerò, perché sebbene il pezzo stia andando benissimo, ho la sensazione che questo brano non possa essere veramente capito. E' di impatto per le sonorità, ma non lo è nel testo. Ho la sensazione che non possa arrivare così velocemente, anche se i risultati e le classifiche dicono l'opposto di quello che sto dicendo io".

Ancora su di se: "Ho sempre avuto una positiva insicurezza. La vita mi ha abituata a non pensare ad esiti positivi. Lo so che è una cosa triste, ma voglio raccontarla. Ho perso papà quando ero piccola. Avevo nove anni. In quell'età la vita ti sorride. Poi arriva questo ceffone. E da lì sono stata abituata a vivere anche le cose belle con i i piedi ben piantati a terra. Questo l'ho proiettato su tutto quello che ho vissuto successivamente".

Sugli altri big: "Quasi quasi potrei chiamare Achille Lauro, ci siamo piaciuti. Per me sarebbe un sogno fare qualcosa con lui, ma non so se accetterebbe mai. Lo apprezzo tantissimo, lancia dei messaggi importanti. E' un grande. Con lui c'è stato modo di parlarsi e starsi simpatici. Elodie è un'altra ragazza che trovo splendida, è onesta, carina. Anche Elettra Lamborghini mi sta estremamente simpatica".

Sull'amore: "Io credo di fare un po' paura agli uomini. Un po' li intimorisco. Però sono molto affettuosa, anche con gli sconosciuti. Ho un involucro ermetico, ma sono un bignè. Detto questo, ho un fidanzato attento".

