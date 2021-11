"HO SEMPRE SOGNATO DI FARLO IN SPIAGGIA, AL TRAMONTO, A SABAUDIA O LATINA” - MANUELONA ARCURI ANNUNCIA LE NOZZE CON IL FIDANZATO GIOVANNI DI GIANFRANCESCO: “NE PARLAVAMO DA TEMPO, IL MATRIMONIO È SEMPRE STATO UNO DEI NOSTRI OBIETTIVI" - “LA PROPOSTA? MI HA ACCOMPAGNATO A VEDERE UN TERRENO DOVE POTREMMO COSTRUIRE IL NOSTRO CASTELLO, IN COLLINA, CON UN BELLISSIMO PANORAMA. A UN CERTO PUNTO…”

«Ci sposeremo nel 2022, finalmente è arrivata la proposta!». Sul numero di Chi in edicola mercoledì Manuela Arcuri parla in esclusiva del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore edile al quale è legata da undici anni e dal quale ha avuto un figlio, Mattia, di sette anni.

«Ne parlavamo da tempo, il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013. Nelle interviste dicevo: “Il desiderio c’è, ma finché non mi arriva la proposta...”. E così, finalmente, è arrivata». L'attrice racconta come è avvenuta la proposta: «Giovanni mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! “Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello”, mi ha detto.

E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GfVip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”». «Ho sempre sognato di sposarmi su una spiaggia, al tramonto, nei luoghi dove sono cresciuta, a Sabaudia o a Latina».

E poi, sempre al settimanale diretto da Alfonso Signorini, racconta: «Mi sento sempre sexy, anche se la vita cambia. Prima mi esponevo di più perché il mio lavoro lo richiedeva, adesso è diverso: lo sono lo stesso, ma in maniera meno pubblica».

«Da piccola ero formosa, forse troppo per le passerelle di moda, ma le mie forme e il mio aspetto fisico hanno giocato a mio favore. È stato il mio biglietto da visita, sono felice di aver portato avanti un modello di bellezza naturale, sono fiera di essere una donna mediterranea».

Dei reality dice: «Ho fatto Ballando con le stelle, ma è più un talent. Tra il GfVip e L’isola dei famosi sceglierei il primo. L’isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte, ma non è ancora il momento».

Di Gabriel Garko, altro suo ex, e del suo coming out, la Arcuri dice: «Ha fatto bene a dire quello che ha detto, era ora. Io l'avrei fatto prima, è brutto vivere in una situazione di non chiarezza. Io non lo sapevo perché non me lo ha mai detto, ma sono contenta per lui perché avrà vissuto certamente meglio dopo essersi tolto questo peso».

E conclude: «Nella mia carriera ho fatto tutto e rifarei tutto, è questo il bello. Quando ho avuto mio figlio mi sono dedicata completamente a lui proprio perché ero soddisfatta, appagata. Mi sono presa il mio tempo, sono una mamma all'antica, posso dire che non c'è mai stato un momento della sua vita e della sua crescita in cui non fossi accanto a lui».

