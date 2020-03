"INFAME"; “BUZZURRO”; "CAFONE SCHIFOSO" – A ‘NON È L'ARENA’ VOLANO INSULTI TRA FILIPPO FACCI E IL CONSIGLIERE REGIONALE CAMPANO FRANCESCO BORRELLI SULLA QUESTIONE DEL BABY RAPINATORE UCCISO A NAPOLI - MASSIMO GILETTI È COSTRETTO AD INTERVENIRE: "STIAMO DANDO PESSIMO SPETTACOLO E UN PESSIMO ESEMPIO. PER CORTESIA, NON PERSONALIZZIAMO" – VIDEO

Si alza la tensione in diretta a Non è l'Arena da Massimo Giletti tra Filippo Facci e Francesco Borrelli. Si parla della morte di Ugo Russo, in studio, il baby rapinatore ucciso a Napoli e il consigliere regionale campano accusa il giornalista di avergli dato dell'"infame". Quindi comincia a insultare: "Infame lo dici ai tuoi simili, devi imparare a rispettare il prossimo. Adesso anche buzzurro a me non lo dici, cafone schifoso. Sai solo insultare, non esiste". "Posso parlare", dice Facci, "ho detto che se questa persona dice che ero contento e sogghignavo per la morte di un ragazzo è un infame". Massimo Giletti è quindi costretto ad intervenire: "Stiamo dando pessimo spettacolo e un pessimo esempio. Per cortesia, non personalizziamo".

