BARDAZZI AMARI - ''IL CORONAVIRUS SARÀ IL COLPO DI GRAZIA PER I GIORNALI DI CARTA''. IL CAPO DELLA COMUNICAZIONE ENI (EX ANSA E ''STAMPA'') SUONA IL REQUIEM PER I QUOTIDIANI: ''UNA CONSTATAZIONE CHE FACCIO CON DOLORE. MA TUTTI I NUMERI DICONO CHE…'' - MENTANA: AGGIUNGEREI CHE: NON ESISTE UN UNDER 30 CHE LEGGA I GIORNALI, NON HA SENSO LA CADENZA QUOTIDIANA NÉ LO SPOSTAMENTO FISICO PER ANDARE A COMPRARE QUALCOSA CON LE NOTIZIE DEL GIORNO PRIMA. TV PRIMA E WEB POI HANNO RASO AL SUOLO L'IDEA CHE LE NOTIZIE SI DEBBANO PAGARE''