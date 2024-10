"GLI ITALIANI? I MIGLIORI IN TUTTO TRANNE CHE A SCEGLIERSI UN GOVERNO" - LA SCOPPOLA DI FRANCIS FORD COPPOLA A GIORGIA MELONI - IL REGISTA AMERICANO, CHE È A ROMA PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO FILM "MEGALOPOLIS" AL FESTIVAL DEL CINEMA, HA RICEVUTO LE CHIAVI DI CINECITTÀ, DOVE GLI È STATA INTITOLATA ANCHE UNA STRADA. IL SINDACO GUALTIERI GLI HA CONSEGNATO LA LUPA CAPITOLINA IN CAMPIDOGLIO. IL REGISTA HA CANTATO "ROMA NUN FA' LA STUPIDA STASERA"... - VIDEO

Cinema, Francis Ford Coppola riceve la Lupa capitolina in Campidoglio

1. FRANCIS FORD COPPOLA: «GLI ITALIANI? I MIGLIORI IN TUTTO TRANNE CHE A SCEGLIERSI UN GOVERNO»

Estratto dell’articolo di Stefania Ulivi per www.corriere.it

francis ford coppola foto lapresse 4

[…] Francis Ford Coppola è a Roma per presentare il kolossal Megalopolis, l’opera più fuori norma della sua lunga carriera, passata in concorso a Cannes, in sala da domani. Nonché film di preapertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città.

Un tour de force notevole per il regista de Il padrino e Apocalypse now, 85 anni, sei Oscar, due Palme d’oro, iniziato a Domenica in, dove ha persino ballato con Mara Venier. E che prevede una masterclass, un incontro aperto al pubblico con Alice Rohrwacher, dopo il passaggio, ieri, a Cinecittà, per la cerimonia di consegna delle chiavi e dell’intitolazione di una strada: Viale Francis Ford Coppola.

2.CAMPIDOGLIO, FRANCIS FORD COPPOLA RICEVE LA LUPA CAPITOLINA DAL SINDACO GUALTIERI E CANTA «ROMA NUN FA' LA STUPIDA»

Natalia Distefano per www.corriere.it

francis ford coppola foto lapresse 1

Ieri mattina ha ricevuto le chiavi di Cinecittà, dove gli è stata intitolata anche una strada: viale Francis Ford Coppola. E oggi, per il regista italoamericano, la trasferta romana - in occasione della Festa del Cinema - è continuata con l'appuntamento in Campidoglio, dove il sindaco Roberto Gualtieri gli ha consegnato la Lupa Capitolina, la massima onorificenza concessa dal Comune di Roma.

Il riconoscimento arriva il giorno prima dell'apertura della 19esima edizione della kermesse, in programma dal 16 al 27 ottobre, che ospiterà in anteprima la proiezione dell'ultimo film del regista sei volte premio Oscar: «Megalopolis». È stato premiato nella sala delle Bandiere in Campidoglio. [...]

francis ford coppola foto lapresse 2

Tanta emozione al momento della consegna, a cui hanno assistito i ragazzi delle scuole di cinema di Roma, che hanno potuto anche ascoltare il discorso di ringraziamento del regista: «Non ero preparato a un discorso così eloquente», ha detto Coppola ricordando le sue origini italiane e ringraziando «di cuore Roma, grazie, grazie». «Se devo ringraziare qualcuno, sono i miei nonni. Da un lato, Francesco Pennino e sua moglie Anna Giaquinto e dall'altro lato, Augustino Coppola e sua moglie Marie Zasa. Senza loro non avrei potuto avere l'onore di essere considerato un figlio di questa terra, dell'Italia, cosa che per me è importantissima». È stato il commento di Francis Ford Coppola, in Campidoglio per ricevere l'onorificenza.

francis ford coppola roberto gualtieri foto lapresse 7

«Mi avevano detto che per Coppola queste sue origini italiane erano molto importanti: nell'incontro privato che abbiamo avuto mi ha parlato dei suoi ricordi, e mi ha anche cantato "Roma nun fa' la stupida stasera"», ha raccontato Gualtieri al termine della celebrazione. Il regista «è rimasto colpito dalla vista dei Fori anche se non arrivava qui per la prima volta.

Però il Campidoglio, con la sua vista dal balcone del mio studio, ha la sua maestosità». Per il sindaco «è stata una gioia riceverlo e conferire questo riconoscimento a un grande artista che ha sempre onorato la città, ed è bellissimo che realizzi una masterclass per giovani nell'ambito del Festival del Cinema e di Alice nella città. Gratifica un po' il nostro sforzo di fare di Roma la capitale del cinema». [...]

francis ford coppola roberto gualtieri foto lapresse 3

Un applauso caldo, come di congedo, di consiglieri comunali, assessori della Giunta Gualtieri presenti e staff capitolino all'assessore uscente alla Cultura Miguel Gotor nel corso del conferimento della Lupa capitolina al regista premio Oscar. Nel momento dell'attribuzione della statuetta, il sindaco Gualtieri ha fatto cenno di avvicinarsi a Gotor, presente in Aula Giulio Cesare per l'evento.

Nel momento in cui il suo assessore uscente ha raggiunto il centro dell'emiciclo della presidenza, è scoppiato tra gli spalti in cui sedevano consiglieri e assessori un lungo applauso spontaneo, che ha colto di sorpresa sia lui, sia il sindaco, suo vecchio compagno di studi. Gotor ha raccolto l'omaggio con un'espressione di commozione.

francis ford coppola foto lapresse 8 francis ford coppola foto lapresse 9 francis ford coppola roberto gualtieri foto lapresse 6