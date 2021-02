LUSSO DA CIAVATTARI - BERNARD ARNAULT HA MESSO LE MANI SULLE ORRENDE BIRKENSTOCK, LE CIABATTE TEDESCHE CON LA SUOLA IN SUGHERO SPACCIATE COME "MUST HAVE" DAI RADICAL-FREAK TENDENZA CLOCHARD: NON E' STATO SVELATO IL PREZZO DELL'OPERAZIONE, INDICATO DAGLI ANALISTI INTORNO A 4 MILIARDI DI EURO (QUALCUNO CI SALVI DALLA MODA PANDEMICA)