"KAMALA HARRIS NON HA ANCORA PARLATO. PREFERISCE NON SVEGLIARE BIDEN" - LE ELEZIONI NEGLI STATI UNITI, CON LA VITTORIA DI TRUMP, HANNO ECCITATO I TWITTAROLI:

Selvaggia Lucarelli

meme elezioni in america 3

È molto divertente oggi leggere i tanti “L’America che paese del cazzo” scritti da chi vive nel paese in cui FdI è al 29%.

Spinoza LIVE

Prima di prendere in giro gli americani, ricordiamoci che noi abbiamo visto un ministro con una cicatrice sulla testa chiedere scusa alla moglie al Tg1.

Spinoza LIVE

Per festeggiare la vittoria di Trump, Elon Musk si è comprato un figlio nuovo. [@VperViola] #Election2024

meme elezioni in america 2

Gianni Kuperlo - Parody

Taylor Swift passa alla Nove.

Gianni Kuperlo - Parody

Si va verso Pino Insegno alla conduzione del Saturday Night Live.

Spinoza LIVE

Niente da fare per Kamala Harris: l'Italia resta l'unica nazione ad avere una nera al potere.

Spinoza LIVE

Kamala Harris ha deciso di non parlare ai suoi elettori. Farà prima a chiamarli uno per uno.

meme elezioni in america 6

Spinoza LIVE

Ora per i democratici la sfida più difficile: far smettere di ridere Kamala Harris almeno per i cinque minuti del suo discorso.

Yon Yonson

Trump ha vinto contro due donne e perso con un uomo. Resto convinto che ogni analisi politica non possa prescindere dal dato della misoginia dell'americano medio.

FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DI DONALD TRUMP

Spinoza LIVE

Kamala Harris non ha ancora parlato. Preferisce non svegliare Biden. [@MimmoLomino]

meme elezioni in america 1

Spinoza LIVE

Risultati ormai definitivi: Trump conquista Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, Putin l'Ucraina.

Spinoza LIVE

Anche se l'esito non ci piace, ricordiamo che il voto è un grande strumento democratico ed è nostro dovere rispettare la volontà degli hacker russi. [@whazdatdude]

Spinoza LIVE

meme elezioni in america 7

Ci manca solo che Renzi dica "A Kamala Harris sono mancati i voti di Italia Viva". [@Guli__1979]

Spinoza LIVE

+++ TRUMP INVIA A ZELENSKY LE ARMI GIOCATTOLO REQUISITE AGLI ALUNNI DELLE ELEMENTARI +++ [@pantana21]

Lisa on the sofa

Quando pensi di essere stupido, ricordati che ci sono degli europei che stanno festeggiando per la vittoria di Trump.

Daniel San

@IstintoDiVino

DONALD TRUMP

In fondo l'elezione di #Trump non è un tragedia, eccetto per: - #Gaza - #Ucraina - donne - afroamericani - comunità #LGBT - uomini ragionevoli #elezioniusa2024

Lucillola

Il fascista, misogino, omofobo e razzista Trump ha vinto ancora le elezioni. Vedi che non siamo scemi solo in Italia?

Ricky

Se la sinistra si occupa solo di minoranze, anche le più improbabili e fantasiose, non c'è poi da stupirsi granché se la maggioranza vota l'altra parte.

meme elezioni in america 9

Nicola Brunialti

Ma che vi aspettavate da un popolo che ha inventato il wrestling? #elezioniUsa #elezioniusa2024

Giacomo Planeta

Sono le quattro e mezza: mentre l’America sta per incoronare (di nuovo) Trump, qui in Italia i social network sono in rivolta per la conduzione di Diletta Leotta a #LaTalpa #elezioniusa2024 #elezioniUsa

Sara Lu

Un Paese di pistoleri, razzisti, classisti e misogini che vota un pistolero, razzista, classista e misogino. Non l'avrei mai detto! #Trump #elezioniusa2024

andrea sparaciari

se #Kamala si fosse alleata con #ItaliaViva…

meme elezioni in america 8

Cristina Correani ?

La campagna elettorale americana si è giocata anche sul massiccio sostegno delle ricchissime star internazionali alla Harris e il loro silenzio assoluto su Gaza. Esporsi per le giuste cause è più complicato di fare i cheerleader per qualche mese. #Election2024

Stefano

Non sono per niente sorpreso.D'altronde gli Stati Uniti sono quel paese dove ogni mattina mandi i figli a scuola e non sai se torneranno a casa. #elezioniusa2024

meme elezioni in america 5

Fiodor

se penso che il destino del mondo potrebbe essere deciso dal voto di un operaio di una segheria industriale dell'ohio, misogino e alcolizzato, mi sento male.

