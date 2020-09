5 set 2020 16:59

"LADY GAGA FA MEGLIO SE LA METTI AL POSTO MIO? FORSE SI’" - CROZZA E LA NUOVA STREPITOSA IMITAZIONE DELLA MINISTRA AZZOLINA (LA NUOVA STAGIONE DEL PROGRAMMA TORNERA’ IL 18 SETTEMBRE SULLA NOVE) - "RITA LEVI MONTALCINI AVREBBE FATTO MEGLIO? CORBELLERIE” - DI SOLITO IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE È LÌ SOLO PER CAMBIARE L’ESAME DI MATURITÀ COME NEL 2017. ESCE FISICA, ESCE LATINO. A ME È USCITO COVID” – VIDEO