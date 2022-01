23 gen 2022 13:30

"LET IT BE" CHE "NON HA NULLA A CHE VEDERE" CON I BEATLES, "L’ORTICARIA" DI PLANT PER "STAIRWAY TO HEAWEN" E LA DONNA CANNONE "TROPPO MELODICA" - NON SOLO LA FEROCE AUTOCRITICA DEL LEADER DEGLI U2 BONO VOX, ANCHE JOHN LENNON ERA IMPIETOSO E STRONCO’ "LET IT BE": “NON SO COSA AVESSE IN TESTA MCCARTNEY QUANDO L’HA SCRITTA” - I PINK FLOYD A PROPOSITO DI "ATOM HEART MOTHER": "È UN MUCCHIO DI RIFIUTI" - I RADIOHEAD HANNO RINNEGATO "CREEP" E QUELLO SVALVOLONE DI LIAM GALLAGHER...