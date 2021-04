il cast di lol

Giuseppe Candela per Dagospia

AMAZON, LOL AVRA' UNA SECONDA EDIZIONE: ECCO QUANDO INIZIERANNO LE RIPRESE

Lol-Chi ride fuori, il primo vero successo mediatico (non quantificabile numericamente) di Prime Video, avrà una seconda stagione. Il titolo prodotto da Endemol Shine, i cui costi sarebbero fuori portata per tutte le reti della generalista, avrà ancora una volta alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Stando alle nostre fonti le registrazioni prenderanno il via tra maggio e giugno, si accorciano dunque i tempi per proporre una nuova stagione in autunno.

andrea agnelli

ANDREA AGNELLI SCENDE IN CAMPO

Andrea Agnelli scende in campo. Non una discesa politica in pieno stile berlusconiano ma indosserà proprio gli scarpini per giocare sul prato verde dell'Allianz Stadium di Torino. Il presidente della Juventus, che pure sta vivendo ore frenetiche per il caso Superlega, sarà coinvolto come capitano della squadra Campioni per la Ricerca nella Partita del Cuore prevista martedì 25 maggio. L'evento andrà in onda per la prima volta in esclusiva su Canale 5 che celebrerà il trentesimo anniversario.

elisa isoardi abbandona l'isola dei famosi 6

L'ISOLA DEI FAMOSI, ELISA ISOARDI E LE STRANE VOCI SUL RITIRO DAL REALITY

Elisa Isoardi ha lasciato in anticipo L'Isola dei Famosi dopo l'infortunio a un occhio. Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l'ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: "Ha firmato per otto puntate". Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l'uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti.

francesca parisella anni 20

TALK NEWS

1) Il tonfo di ascolti del talk meloniano Anni 20, condotto dalla semisconosciuta Francesca Parisella con un ruolo fisso per Alessandro Giuli, sta creando parecchia agitazione dalle parti di Rai2. La trasmissione è ferma in prime time sotto il 2% (giovedì ha toccato l'1,6%) e avrà vita breve. Si avvia verso la chiusura anticipata, Anni 20 avrebbe dovuto proseguire fino a metà luglio. Così non sarà.

franco di mare

2) Chi condurrà la versione estiva di Agorà? Farà il bis il giornalista Roberto Vicaretti, reduce dall'esperienza poco fortunata a Titolo V. Resta in bilico la riconferma di Luisella Costamagna per la versione invernale, la giornalista è considerata vicina al Movimento 5 Stelle.

3) A Viale Mazzini gira voce che il direttore di Rai3 Franco Di Mare avrebbe voluto proporre un nuovo talk show quest'estate al martedì sera, previsto in palinsesto subito dopo la fine di Cartabianca che saluterà il pubblico della terza rete il 22 giugno. L'ipotesi si sarebbe raffreddata negli ultimi giorni anche per una questione di budget.

TWEET CANCELLATO DI BALLANDO CON LE STELLE

IL CASO BALLANDO LE STELLE, IL TWEET HOT E LE TENSIONI CON I SOCIAL RAI

Lo scivolone hot dell'account di Ballando con le stelle ha creato più di un problema a Viale Mazzini. La goccia ha fatto traboccare un vaso pieno da tempo, le vecchie tensioni tra il team Carlucci e quello social di Rai1 sono tornate a galla. La conduttrice ha iniziato a controllare personalmente l’erogazione delle card usate per votare i ballerini dello show del sabato sera, dopo che in un paio di puntate c’erano stati dei ritardi su alcuni contenuti che hanno, inevitabilmente, avvantaggiato questo o quel concorrente.

Per questo motivo, per mettere una pezza, si è poi deciso di erogare card nel corso della puntata. Del team social di Rai1 che seguiva il programma faceva parte Benedetta Sanguinetti che con il nuovo anno è stata promossa al coordinamento social di Rai1 (subentrando a Manuela Palelli, storica collaboratrice di Piero Angela, che si sta occupando oggi delle produzioni scientifiche di RaiPlay).

milly carlucci

Di Benedetta Sanguinetti non esiste un CV pubblico, nonostante l’incarico importante e cruciale che ricopre. Zero informazioni su Google o su LinkedIn. Scelta bizzarra per il servizio pubblico e per chi, in questi anni, ha promosso, giustamente, gli interni parlando di merito che, in questo caso specifico, non può essere documentato. In questi mesi, nel riserbo più totale, diversi volti di punta dell’ammiraglia Rai si sono lamentati con Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay, e Stefano Coletta per le linee guida del team social Rai che pur di portare un click in più al sito penalizza gli strumenti di comunicazione dei programmi e i volti grazie ai quali il circo sta in piedi.

MILLY CARLUCCI - IL CANTANTE MASCHERATO

Al coordinamento dei social Rai, per scelta della stessa Capparelli, è arrivato Sebastian Marcolin che proprio 10 anni fa, durante il Sanremo di Morandi era diventato celebre per aver calpestato l’embargo aziendale e detto, in conferenza stampa, che Vecchioni (vincitore di quell’anno) era il favorito dal televoto. Non si fa gioco di squadra. E una domanda sul finale: perché The Voice Senior, uno dei pochi prime time forti della stagione 2020-21, è in replica su Rai Italia ma è scomparso da RaiPlay?

malcom pagani

MALCOM PAGANI E CATERINA FRANCESCHINI, AMORE A GONFIE VELE

A Roma molti parlano della coppia, già accennata qualche tempo fa da Oggi, formata dall'ex vicedirettore di Vanity Fair Malcom Pagani, figlio di Barbara Alberti, e di Caterina Franceschini, figlia del ministro della Cultura. Pagani da qualche mese è direttore creativo ed editoriale della società Tendercapital Productions, gruppo attivo nella produzione cinematografica. Amore che procede a gonfie vele ed è sempre più "ufficiale".

CATERINA FRANCESCHINI

UNOMATTINA E LA VITA IN DIRETTA ESTATE: LA RICHIESTA DELL'AD SALINI

L'amministratore delegato uscente Fabrizio Salini avrebbe chiesto una valorizzazione delle risorse interne per le versioni estive dei due storici contenitori del daytime: Unomattina e La Vita in Diretta. Per la fascia mattutina in crescita le quotazioni di Barbara Capponi, voluta dal direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, un passo indietro nella corsa Valentina Bisti. Al pomeriggio prende piede l'ipotesi Emma D'Aquino, magari in una staffetta con la collega Laura Chimenti. Ipotesi che però dovrebbero ottenere l'ok della direzione del primo telegiornale.

DETTO FATTO VERSO LA CONFERMA CON BIANCA GUACCERO

Le polemiche hanno accompagnato e travolto l'edizione in corso di Detto Fatto, la programmazione folle ha favorito il continuo cambio di orario. Nonostante tutto la trasmissione condotta Bianca Guaccero dovrebbe tornare in onda su Rai2 dal prossimo settembre, complici gli ascolti non eccezionali ma comunque positivi in una rete in forte crisi. Salvo colpi di scena resterà alla guida dello spazio pomeridiano la conduttrice pugliese.

bianca guaccero

INDOVINELLI

1) A Milano gira voce che una mossa di telemercato non sarebbe da ricondurre alle sole finalità artistiche. Vecchi contratti non rispettati, problemi in sospeso dal punto di vista economico. Tradotto: bisogna rimettere le cose al proprio posto. Di chi stiamo parlando?

2) La corsa per ottenere una poltrona importante nelle prossime nomine Rai potrebbe rivelarsi più tortuosa del previsto per un noto dirigente. Tutta colpa del ruolo, mediaticamente esposto, della sua bella amante. Chi sono?

3) La famosa showgirl per presenziare in un noto show di prima serata avrebbe intascato quasi 100 mila euro. Di chi stiamo parlando?