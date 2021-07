riccardo muti concerto per il g20 della cultura al quirinale

THE LONG VIEW | THE CONDUCTING PROFESSION HAS CHANGED, EVEN IF RICCARDO MUTI HASN’T

Dago-traduzione dell'articolo di Andrew Mellor per "Classical Music” - 28 Luglio 2021

L'ottantenne maestro italiano – e sì, uso la parola consapevolmente -, fornisce la prova vivente, respirante e ben pettinata che la vecchia scuola della professione di direttore d'orchestra è ancora con noi, nel bene e nel male.

Musicista notevole, Muti è noto da tempo nel settore per la sua altrettanto luminescente arroganza. Peggio è stata la petulanza con la quale ha alzato la testa a maggio, quando il direttore d'orchestra sarebbe stato coinvolto in una rissa nel backstage con il suo successore alla Scala, il più disinvolto Riccardo (Chailly ndr) che ora detiene la direzione musicale della casa.

Un mese dopo Muti si lamentava al quotidiano milanese “Corriere della Sera” in un'intervista pre-compleanno in cui affermava di non riconoscere più la sua professione. «Dirigere è diventato un mestiere di comodo», ha detto Muti al giornalista Aldo Cazzullo prima di incalzare con lo stesso pennello i giovani direttori d'orchestra: superficiali, appariscenti estranei alla nobiltà della grande arte (parafrasi).

I commenti di Muti avrebbero avuto più peso venendo da un musicista che non si era presumibilmente comportato in modo così infantile un mese prima. È una curiosità della professione che i direttori d'orchestra non vadano in pensione.

Ma qualsiasi direttore d'orchestra che lavora a ottant'anni - anche quelli della grande reputazione, talento e risultati come Muti - farebbe meglio a dare consigli costruttivi a quelli ai piedi della montagna piuttosto che gettare loro mattoni di critiche negative generalizzate.

Il punto centrale di Muti, tuttavia, era sui soldi. Ovviamente, non riconosce che la professione di direttore d'orchestra si è evoluta mentre lui, a quanto pare, no. I giovani direttori sono meglio sostenuti dalle orchestre ora di quanto non lo siano mai stati.

Se questo significa che alcuni giovani conducono la Quarta di Brahms o la Nona di Mahler senza l'esperienza di vita e la tranquilla autorità di un Blomstedt, un Abbado o addirittura un Muti, allora così sia. Basta guardare alla Finlandia per vedere che dare ai giovani direttori d'orchestra quanta più esperienza di alto livello il prima possibile consente poi di raccogliere frutti.

Rischiando, mi sento di dire che il commento di Muti ha segnato un grande punto. In sostanza, è che il conduttore moderno - nero, bianco, maschio, femmina - è sceso dal Parnaso e ha iniziato a esistere nel mondo reale, è uno che ha idee diverse sulla leadership. E questo sviluppo minaccia l’istituzionale autorità di una figura come Muti.

A giugno, proprio mentre Muti disprezzava i giovani direttori nella sua intervista al “Corriere della Sera” ho trascorso una settimana in compagnia di 24 giovani direttori da tutto il mondo al Malko Competition di Copenhagen. È diventato inevitabilmente evidente che la prossima generazione di grandi musicisti sente le proprie responsabilità nei confronti della musica e della società in un modo diverso.

Molti dei direttori del concorso, tutti under 35, hanno riconosciuto l’importanza della musica suonata fuori dalla sala da concerto. Molti di loro hanno parlato del potere della musica come forza per un cambiamento sociale positivo.

Alcuni hanno protestato contro un repertorio stagnante e una generale mancanza di riguardo per la musica contemporanea. Altri hanno visto un futuro per se stessi al di fuori della tradizionale sala da concerto.

I più hanno riconosciuto le grandi opportunità presentate da un mondo in cui la musica orchestrale è vista non tanto come una tradizione nobilitata quanto una forza vitale. Durante il concorso, alcuni hanno visto l'arte di dirigere come quella di facilitare e galvanizzare, la realizzazione di una visione condivisa. Altri avevano le loro idee ferme e hanno lavorato duramente per orientare l'orchestra residente dietro di loro.

Qualcuno di loro era bravo come Muti? Sospetto che alcuni di loro abbiano il potenziale per esserlo, ma anche che eserciteranno un diverso tipo di autorità e eserciteranno un diverso tipo di potere (se "potere" è anche la parola giusta). Molti di loro hanno account Instagram e condividono le loro performance online. Nessuno sembrava preoccuparsi così tanto dei propri capelli come ha sempre fatto Muti.

E forse, quando raggiungeranno il nono decennio, questi direttori d'orchestra avranno la buona grazia - come fanno molti dei loro anziani - di riconoscere che questa professione più affascinante e diabolicamente difficile deve essere definita non dalle loro idee retrograde su ciò che è stato perso , ma dalle idee più brillanti di ogni generazione su ciò che può comprendere.

