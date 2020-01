Rita Rusic al GF Vip in un momento di intimità

Alberto Dandolo per Dagospia

Grande Fratello Vip tutto amore e valori. Una puntata che ha avuto come filo rosso il politicamente corretto con toni docili, dolci e a tratti sdolcinati.

Si inizia con un bacio a stampo tra Alfonsina la Pazza e Pupo per placare le polemiche relative a una loro presunta conflittualità.

Poi vengono riesumati la Marini e le polemiche sul suo adipe in eccesso, il compagno della Elia che se la spupazza in diretta e il fidanzatino famoso della bombastica Paola Di Benedetto che non riesce a contenere la sua gelosia verso la sua donna che, in realtà, ha solo dato l'impressione di essere attratta dalla gnagna che abbonda in casa !

Un confusissimo Cucuzza finge di non capire che dovrà viversi una notte di allegro divertinento in una vasca idromassaggio con la vera star erotica di questo GF Vip: la milf Rita Rusic.

Nessun riferimento alla (presunta) masturbazione di Rita andata in onda qualche notte fa in diretta e il cui porcino video ha spopolato su Dagospia e nessun riferimento nemmeno all'incidente odierno di Magalli (che dovrebbe presto entrare in casa per chiarirsi con la Volpe ndr) e ad una eventuale reazione di una eccitatissima Adriana.

La Alberti finge di ritirarsi e in nomination vanno la neo redenta Fernanda Lessa, l'ex gonfissimo gieffino Patrick e proprio la irriverente Alberti.

Ma non era più divertente dibattere a fine serata della mano birichina della mitologica ex signora Cecchi Gori? Ah, saperlo...

Da unionesarda.it

Antonio Zequila sorprende tutti nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

L'attore ha ammesso di aver avuto una breve storia con Valeria Marini: "La conosco in tutti i sensi. C'è stato un flirt in gioventù". Una rivelazione che ha lasciato senza parole il conduttore Alfonso Signorini e l'opinionista del programma Wanda Nara. L'argentina incredula ha chiesto conferma e il 56enne non ha titubato nemmeno un secondo: "Certo che è vero".

Zequila è stato grande protagonista anche per un duro scontro con l'inquilina Paola Di Benedetto. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha partecipato ad una sfilata di burlesque (assieme ad altre concorrenti della casa) indossando degli abiti provocanti, ma senza mostrare il lato B.

Una colpa secondo Zequila: "Ma come? Lo fanno vedere quelle di cinquant'anni e non tu che ne hai 20".

Sulla questione è intervenuto anche il fidanzato di lei, Federico Rossi, su Twitter: "Antonio è incommentabile. Togliersi la minigonna per alzare il punteggio? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza".

Da www.leggo.it

Su Leggo.it le ultime novità. Antonella Elia contro Francesca Barra al Gf Vip: «Non può prendermi per il c***. La rivedo fuori...». La replica: «Mi stai minacciando». La sesta puntata del Gf Vip parte col botto. Alfonso Signorini mostra ai concorrenti alcuni video tratti dal programma La Repubblica delle Donne, dove Simona Ventura e Francesca Barra la criticano per aver definito «un cesso» Valeria Marini.

Antonellina va su tutte le furie e sbotta: «Ho fatto un commento pesante su un genere di donna che a me non piace. Non è che adesso per prendermi per il cul*** dovete dire che io sono contro le donne. Sono a favore delle donne. Francesca Barra la rivedo quando esco da qui».

A stretto giro arriva la risposta di Francesca Barra, che in un post su Twitter replica: «Bene Antonella Elia, mi dicono che minacci anche... Non solo offendi. Cosa vorresti fare quando esci dalla Casa? (Speriamo presto). Che pauraaaa».

