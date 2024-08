"MA SI E’ DATA UNA GONFIATINA ALLE TETTE?” - LA RICONOSCETE? SUI SOCIAL GLI OCCHIUTI FAN HANNO NOTATO UNA BOMBASTICA NOVITA’ SUL SUO FISICO, SOTTOPOSTO DURANTE L'ESTATE A DURI ALLENAMENTI – LEI CONTINUA A FUROREGGIARE IN RADIO CON UNA CANZONE TORMENTONE ED È STATA LA PRIMA A MOBILITARSI PER SOSTENERE GERARDINA TROVATO. DI CHI SI TRATTA? – VIDEO

Da deejay.it

Alessandra Amoroso è passata anche dagli studi di Radio DEEJAY nel parco acquatico Aquafan di Riccione. Ospite di Gianluca Gazzoli, l’artista racconta l’esperienza a Sanremo 2024, il rapporto con i fan, come nascono le sue collaborazioni e molto altro.

Di seguito qualche estratto della chiacchierata, poi il podcast con l’intervista completa di Gianluca Gazzoli ad Alessandra Amoroso.

L’esperienza a Sanremo 2024:

È stata un’esperienza molto importante. Alla fine è andato tutto benissimo, me lo sono goduta al 100%. prima di quella grande scalinata ero super convinta, super concentrata e a fuoco su quello che volevo fare e su quello che volevo trasmettere. È stata bella anche la conferenza stampa, molto difficile, però mi è piaciuta tantissimo. Dopo aver detto la mia mi sentivo molto leggera, oggi mi sento molto più consapevole. – Alessandra Amoroso

Come nascono le collaborazioni:

Dall’amore, vado molto di cuore: ho bisogno di sentire una persona a pelle, di empatia, di chimica. Anche Big Mama la sento molto vicina a me, sento alchimia, energia, naturalezza.

Il rapporto con Big Mama e la nascita di Mezzo Rotto:

Marianna, Big Mama, è una ragazza meravigliosa, straordinaria, molto intelligente, molto sensibile. Con lei è stato tutto così naturale. Ci abbiamo messo cinque giorni: io sono scesa dal palco di Una Nessuna Centomila, dove abbiamo cantato insieme il suo brano di Sanremo. Ho guardato Giacomo, mio manager e mio migliore amico, e ho detto: “Ok, io voglio cantare con questa ragazza, come si fa?”

Da ilsussidiario.net

La prima cantante ad essersi mobilitata per sostenere Gerardina Trovato è stata Alessandra Amoroso: a svelarlo è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha scritto “Ringrazio come al solito la prima e unica Alessandra Amoroso”, anche se non ha svelato concretamente cosa avrebbe fatto l’ex cantante di Amici.

