2 mag 2023 11:36

"MA TI PIACCIONO LE DONNE O GLI UOMINI?" - I CONCORRENTI DELL'ISOLA DEI FAMOSI IN PRESSING SU CRISTINA SCUCCIA PER RIVELARE LA SUA SESSUALITÀ - ALLA DOMANDA DI PAOLO NOISE, L'EX SUORA CINCISCHIA: "NIENTE. MI PIACCIONO LE PERSONE" - QUANDO LA VOCE DELLO "ZOO DI 105" HA INSISTITO, CHIEDENDOLE SE NON SENTISSE LA MANCANZA DI UN PARTNER PER SFOGARSI FISICAMENTE, L'EX VINCITRICE DI "THE VOICE" HA RISPOSTO: "SFOGARSI? DOV’È SCRITTO QUESTO? MICA SIAMO DEGLI ANIMALI. IN QUESTO TEMPO QUALCUNO HO CONOSCIUTO, MA…" - VIDEO