"MARCO BELLAVIA? CI STA MARCIANDO” – A “TUOMAGAZINE.COM” LA BOMBASTICA RIVELAZIONE DI MARYANNA BOSIS, LA DONNA CHE E’ STATA ACCANTO ALL’EX CONDUTTORE DI "BIM BUM BAM" NEGLI ULTIMI 5 ANNI – “IN TV PIANGE PER TERRA, L’ALTRO GIORNO, QUANDO È USCITO DALLA CASA, MI HA MANDATO UN MESSAGGIO PIENO DI INSULTI PESANTI. DICEVA CHE NON AVEVA PIÙ BISOGNO DI ME E CHE ERA GIUNTO IL MOMENTO DI CAVALCARE L’ONDA - NON HA MAI ACCETTATO IL FATTO CHE LA TV GLI AVESSE CHIUSO LA PORTA IN FACCIA. NEL 2018 È STATO MALE. HA AVUTO UN CROLLO E DA LÌ HA COMINCIATO UN PERCORSO CON PSICOLOGO E FARMACI..."

Da www.tuomagazine.com

marco bellavia MARYANNA BOSIS

“Credo proprio che ci stia marciando. Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv. Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto io… Non ho creduto e non credo al suo interesse per Pamela, la reputo una donna bellissima ma a mio avviso non di suo gusto… So che donne gli piacciono visto che sono stata la sua fidanzata per quattro anni!”.

Maryanna Bosis si accalora ancora quando parla di Marco Bellavia. Si sente dal tono della voce che la loro è stata una storia lunga e che, come spesso accade quando un rapporto importante finisce, non è semplice parlare di quanto è accaduto.

Ma in merito a quello che ha visto in tv, ai pianti e all’apparente fragilità del suo ex compagno di vita, la ragazza – che lavora a Livorno in un autosalone – ha le idee chiare. Lei è quella che negli ultimi anni le è stata più vicina, il loro è stato un grande amore che è finito da pochi mesi. E quello che lei racconta in questa intervista esclusiva è ben diverso dal Marco Bellavia che abbiamo visto sul piccolo schermo.

marco bellavia MARYANNA BOSIS

Quindi a suo parere Marco sta recitando la parte della vittima?

Chiariamoci, io non sto dicendo che lui sia un bugiardo. Ma posso solo dire a caratteri cubitali che Marco non è uno stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive. Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere.

Sa perfettamente che ci sono due modi per attirare l’attenzione del pubblico televisivo su di sé ed andare avanti nel reality di Canale 5. Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fans e che fa parlare, l‘altro impietosire con le proprie fragilità. E lui lo sa benissimo. Mi ripeto, non credo che Pamela possa piacergli veramente, ma era la storia perfetta e lui – che, ribadisco, ha fatto tv per tanto tempo – lo sa benissimo. Vedendo che la storia non decollava si è spaventato, credo che sia sinceramente rimasto destabilizzato…

marco bellavia MARYANNA BOSIS

Quindi è passato al piano B: a vedere quello che si è scatenato, è innegabile che lui non in modo bello, abbia ottenuto nuovamente l’attenzione che da tempo il mondo della tv non gli dava più… Marco conosce molto bene le dinamiche televisive…

Quindi la sua sarebbe tutta scena?

Ai telespettatori del GF vip direi che hanno un gran cuore perché sensibili alle ingiustizie, ma di capire anche che esistono dinamiche televisive che si possono padroneggiare. Marco ha sempre sofferto molto per essere stato messo fuori dal circuito della televisione. E ha sempre progettato il suo rientro. Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, lo è. Ma ripeto, credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare.

L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda. Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo… E che potevo anche andarmi a riprendere “quello schifo di auto” che gli ho regalato perché ora non ne ha più bisogno. Scusate – anche evitando di ripetere gli insulti annessi - ma non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio...

marco bellavia MARYANNA BOSIS

Di che macchina parliamo?

Tre anni fa gli regalai una macchina... per carità un classe A, una macchina umile. Non potevo permettermi di più e l’ho fatto col cuore. Ma almeno lui aveva qualcosa che gli permetteva di muoversi…

Nel corso della nostra storia lui purtroppo non era forte economicamente, ma a me non importava non ricevere regali costosi e non uscire tutte le sere a cena. Io ero innamorata è mi bastava solo lui…

Quanto è durata la vostra storia?

La nostra storia è iniziata nel 2016. È stato lui a contattarmi tramite i social dopo aver visto le mie foto. In realtà lui mi aveva già contattata nel 2014, ma per una serie di eventi io allora non accettai i suoi inviti. La nostra storia è durata fino al 2020 dopodiché è sempre stato un tira e molla… È finita a causa mia. Purtroppo sono stata un po’ scorretta nei suoi confronti e ho seguito consigli di persone che non volevano per nulla il nostro bene…

marco bellavia MARYANNA BOSIS

Abbiamo litigato varie volte e in un paio di situazioni è stato un pochino aggressivo, ma assolutamente nulla di grave. Cose che credo capitino a molte coppie… Lui mi ha lasciata, ma come ripeto è stato un tira e molla fino allo scorso marzo. Poi a giugno ci siamo rivisti, lui è venuto a cena da me. Lì mi resi veramente conto di non provare più niente per lui.

Cosa le piaceva di Marco Bellavia?

Il suo essere paterno con me, il prendersi cura della mia persona. Marco non è una persona forte, ne ha passate tante, non ha mai accettato il fatto che la TV gli avesse chiuso la porta in faccia dopo il successo di Kiss me Licia e Bim Bum Bam. Ha lottato con le unghie e con i denti, ma è rimasto fuori dal giro e non è più rientrato… E questo lo ha sconvolto. Per lui, in questo senso, il GF è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità, senza esclusione di colpi.

Cosa è importante per lui?

È totalmente e giustamente devoto al figlio e per il suo bene ha dovuto abbassare la testa svariate volte. Marco è un grande papà e su questo non ci piove… E in tv ci sa fare.

Ma è stato veramente molto male...

Nel 2018 causa varie situazioni, è stato veramente male. Credo che non abbia retto a un susseguirsi di eventi spiacevoli che si sono susseguiti nella sua vita. Ha avuto un grosso crollo psicologico e da lì ha cominciato un percorso con un psicologo e farmaci. E su questo riconosco un po’ anche le mie colpe…

marco bellavia MARYANNA BOSIS

Non crede che ci sia stato un po’ di leggerezza da parte degli autori del GF vip che hanno deciso di mandare nella casa una persona che non sta bene mentalmente?

Non voglio dare giudizi. Non so neppure se sapevano o meno. Io credo alla loro buona fede. Credo davvero che non sapessero delle sue condizioni. E lui voleva entrare fortissimamente.

Quella all’interno della casa per lui è stata comunque una situazione di forte stress, non tanto per il bullismo degli altri concorrenti a cui lui è in grado di rispondere a tono, quanto per il peso psicologico che hanno su di lui le aspettative legate al suo ritorno in tv. Sa che è l’ultima chance e che non può fallire. Anche a costo di enfatizzare il suo comportamento.

Lei quando ha saputo che Marco sarebbe entrato nel GF?

marco bellavia

Ho saputo della sua partecipazione tramite un carissimo amico, e alla fine ero pure felice! Ma lui non pensava che io lo fossi… Se avessi davanti ora Marco gli direi che io non sono una sua nemica, anzi. Che a modo mio l’ho amato tanto. Ma che ora esigo rispetto, esigo che non contatti più persone vicino a me per denigrarmi in ogni occasione, che la smetta di insultarmi e minacciarmi via messaggio…

Ho scelto di fare questa intervista perché ho visto tanta ipocrisia in alcune persone che si stanno avvicinando a lui, le stesse persone che fino a poco prima del suo ingresso non avevano tutte queste attenzioni. Io ho voltato pagina e sono andata avanti, per me lui è una storia finita. Vorrei che lo fosse anche per lui. In maniera serena e civile.

marco bellavia

marco bellavia marco bellavia MARCO BELLAVIA