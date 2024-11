"A ME DISPIACE PERDERE IL POTERE, CHE È PIÙ IMPORTANTE ANCHE DEL SESSO" - LA LEGHISTA LAURA RAVETTO IN VERSIONE "COMANDARE È MEGLIO CHE FOTTERE" - IL "PROVINO" A "UN GIORNO DA PECORA" DELLA RAVETTO, CHE SOGNA DI RECITARE IN UN FILM DI MUCCINO - IL REGISTA: "POTREBBE INTERPRETARE IL RUOLO DI UNA MINISTRA CON UN'AMANTE CHE NON LA VUOLE PIÙ" - LA LEGHISTA PERÒ CI TIENE A PRECISARE: "NON MI È MAI CAPITATO DI SOFFRIRE PER UN UOMO. MI BASTEREBBE FARE LA MINISTRA, ALMENO NELLA FINZIONE..."

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

Siparietto a Un Giorno da Pecora tra Gabriele Muccino e la deputata leghista Laura Ravetto. Ospiti della trasmissione di Rai Radio1, i due hanno scherzato sul 'sogno' della parlamentare di fare l'attrice in un film del regista. Che ruolo potrebbe interpretare Laura Ravetto in una sua pellicola?

"Quello di una ministra con un'amante che non la vuole più. Motivo per il quale lei si dispera per amore e trascura anche la politica per stare dietro a quest'uomo che ama", ha risposto Muccino ai conduttori Giorgio Lauro e Marisa Laurito. E cosa ne pensa la diretta interessata? "Non mi ritrovo troppo nel ruolo, sinceramente nella vita non mi è mai capitato di soffrire per un uomo. Mi basterebbe fare la ministra, almeno nella finzione...".

Facciamo una prova: ci interpreti questa donna che chiama il suo ormai ex amante arrabbiata per sapere dove si trovi in quel momento. "La dico da incazzata, non da disperata: 'ma dove cazzo sei andato!'", è stata la convincente 'battuta' di Laura Ravetto nel provino radiofonico di Muccino.

gabriele muccino

Questa frase nel film secondo lei sarebbe dettata dalla gelosia o dal potere? "Sicuramente più scenata di potere che di gelosia, a me dispiace perdere il potere che mi frega della gelosia". Quindi meglio il potere che il sesso? "Il potere, il potere...", ha concluso la deputata a Un Giorno da Pecora.

