LA "MELA" E IL SUO BACO - APPLE STA CERCANDO DI BLOCCARE "APP STORE CONFIDENTIAL", LIBRO IN CUI L'EX DIRIGENTE TOM SADOWSKI RACCONTA LA PROPRIA ESPERIENZA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA, COMPRESE LE RIUNIONI CON IL CEO TIM COOK - SADOWSKI, CHE E' STATO LICENZIATO PER AVER VIOLATO GLI ACCORDI E IL CONTRATTO, S'E' LAMENTATO SOSTENENDO CHE IL SUO TESTO AVREBBE PORTATO BENEFICI ALL'AZIENDA DI CUPERTINO...

Davide Urietti per www.corriere.it

TOM SADOWSKI - APP STORE CONFIDENTIAL

L’inizio del nuovo anno non è stato certamente dei più semplici per Apple. Oltre alle minori entrate attese, causate dal rallentamento della produzione in Cina per il coronavirus, e alla sconfitta in tribunale contro CalTech per violazione dei brevetti, a Cupertino adesso devono anche affrontare un problema chiamato App Store Confidential.

INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

È il titolo del libro scritto da Tom Sadowski, un ex manager di Apple, che, secondo il suo profilo LinkedIn , si è occupato dal 2014 fino a dicembre 2019 degli App Store di Germania, Austria e Svizzera. App Store Confidential, edito da Murmann Verlag, è stato rilasciato martedì 18 febbraio in Germania e secondo Apple Insider coprirebbe l’intera esperienza di Sadowski all’interno di Apple, comprese le riunioni con il Ceo Tim Cook.

tim cook 1

Proprio per questo motivo, la società californiana si è mossa con i suoi legali per bloccare il rilascio del libro, ritirare le copie in circolazione e distruggere tutti i manoscritti: come riportato dall’edizione tedesca di Focus, a Cupertino temono che la pubblicazione possa rivelare informazioni confidenziali di notevole valore economico.

IL LICENZIAMENTO

TOM SADOWSKI

Per il momento, però, Sadowski e il suo editore non sembrano voler cedere alle richieste dell’azienda californiana e, non a caso, su Amazon App Store Confidential è ancora acquistabile in versione cartacea e in versione Kindle, anche se solo in lingua tedesca. Raggiunta da The Verge, Apple ha rilasciato un comunicato per spiegare la situazione: «Da tempo promuoviamo una stampa libera e supportiamo ogni tipo d’autore. Siamo dispiaciuti per come un nostro dipendente di lunga data abbia violato il nostro rapporto di lavoro: le sue azioni non ci hanno lasciato altra scelta se non quella di porre fine al suo impiego».

Da questo passaggio, quindi, si intuisce che Sadowski sia stato licenziato per aver violato gli accordi e il contratto firmato con Apple. Una decisione che comunque ha sorpreso lo stesso autore, perché, in un’intervista a Der Spiegel, Sadowski ha spiegato di aver condiviso con Apple la sua idea e l’avanzare del suo lavoro prima della pubblicazione. Non solo, ha anche affermato che questo libro avrebbe portato dei benefici all’azienda californiana.