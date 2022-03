"LE MENO BELLE SI IMPEGNAVANO DI PIÙ. LE BELLE NON SI IMPEGNAVANO COSÌ TANTO PERCHÉ AVEVANO PAURA CHE SAREBBERO VENUTI FUORI DEI DIFETTI FISICI" - FRANCO TRENTALANCE CONFESSIONS A "CIAO MASCHIO" SU RAI 1: "MIO FRATELLO MI AIUTÒ A RIVELARE IL MIO LAVORO ALLA FAMIGLIA. NON ERANO FELICI. MI VOLEVANO LAUREATO, MA NON ERA PROPRIO NELLE MIE CORDE" - "IO MI MASTURBO TUTTI I GIORNI. SE NON SO CHE QUEL GIORNO DEVO FARE SESSO ESAGERO" - "MI PIACE ILARIA D'AMICO. LA PRENDEREI ANCHE PER UN FILM, SEMPRE CHE SIA PERFORMANTE…"

Silvana Palazzo per www.ilsussidiario.net

Ci vuole più coraggio a diventare pornoattore o a interrompere questa carriera? Franco Trentalance non ha dubbi: ce ne vuole a iniziare. Ne ha parlato a Ciao Maschio, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo su Rai 1. “Io mi sono sempre paragonato ad un campione sportivo. C’è un percorso che prima o poi deve terminare. Abbandonare è stata una scelta consapevole”, ha spiegato l’ormai ex attore hard.

“Quando ho iniziato io 25 anni fa non era così pop girare film hard e quindi anche per un uomo comunque c’era qualche difficoltà. I veri amici non hanno mai avuto problemi rispetto alla mia professione. Chi mi conosceva meno bene diciamo che per strada se mi incontrava non mi salutava volentieri, anzi se poteva evitava proprio”.

Quando invece è diventato famoso le cose sono cambiate per Franco Trentalance. Ma non si è mai pentito di aver intrapreso questa carriera. “Se devo essere onesto, intanto avevo reso un mestiere quella che era la mia più grande passione, ovvero le donne, la sessualità. E poi erano più i vantaggi comunque degli svantaggi”. Gli svantaggi sono rappresentati dal giudizio morale, a partire da quello della famiglia.

“L’ho nascosto per un po’ i primi tempi perché non volevo dichiararlo subito per diventare un professionista ci vuole un po’ di tempo per essere chiamato definito tale. Sono stato zitto, credo un paio d’anni e poi alla fine la cosa era quasi di dominio pubblico e mi aiutò mio fratello a rivelarlo alla famiglia”.

“FORSE MIEI GENITORI HANNO PIANTO MA…”

Il fratello di Franco Trentalance capì che era diventato attore porno proprio da un film. Lo aiutò a comunicarlo alla famiglia, che però non ne fu felice. “Non erano felici. Forse avranno anche pianto. Non davanti a me. I miei genitori sono classici, quindi mi volevano laureato, possibilmente impiegato in banca. Ma non era proprio nelle mie corde”. Ma ha reso felice se stesso, che evidentemente è la cosa più importante. Infatti, non si è mai vergognato, né mai imbarazzato.

“Ero veramente carico. Sognavo quel momento, non ho dormito le due notti precedenti del debutto perché avevo la chance di provare a diventare quello che avevo sempre voluto”. Franco Trentalance a Ciao Maschio ha parlato anche del suo rapporto con le donne. “Durante i miei vent’anni di carriera mi sono fidanzato tre volte o due. Secondo me una storia sentimentale avrebbe rappresentato una distrazione”.

Quindi, ha spiegato il motivo: “Se io fossi stato appagato da una relazione erotico sentimentale privata, avrei avuto molto meno energia, molto meno carica sul set. In pratica rinunciato all’amore, però non abbiamo la controprova”. Ma comunque Franco Trentalance si è innamorato nella sua vita: “Porca miseria, certe sbandate micidiali”.

Di sicuro, non dovevano temere tradimenti: “Mentre gli uomini se possono una scappatella la fanno, io, che già facevo sesso di mestiere, in privato tutto avrei fatto tranne che tradire la mia compagna”. Anche per questo motivo Franco Trentalance voleva che una fidanzata andasse sul set a rendersi conto che era solo lavoro. “Per quanto fosse un sesso intenso, era un sesso artificiale”.

“PREFERIVO LE ATTRICI MENO BELLE…”

A proposito di donne, Franco Trentalance ha spiegato a Ciao Maschio che a volte preferiva avere rapporti in scena con attrici meno belle: “Perché le meno belle si impegnavano di più. Le belle non si impegnavano così tanto perché avevano paura che se fossero state troppo passionali, sarebbero venuti fuori dei difetti fisici. Un movimento, una smorfia di cellulite che schiacciando veniva evidenziata…”.

Ma l’attore ha confessato di avere un rapporto più complesso con la vecchiaia: “Ho sempre basato molto, a parte il sesso, proprio la mia vita sulla fisicità. Vado in moto, tiro con l’arco, gioco a tennis, vado in mountain bike e quindi se dovessi pensare che un giorno il mio fisico non mi assiste più un po’ temo”.

Quando Nunzia De Girolamo gli ha chiesto che donna volesse essere, ha optato per Ilaria D’Amico: “Mi piace e quindi per trasmutazione vorrei essere così. La prenderei anche per un film, sempre che sia performante. Questo non lo so. Non ho avuto modo di appurare”. A proposito di confessioni, ha rivelato che per lui il sesso va programmato, perché “resta una performance, anche da innamorato”.

Questo incide anche sull’autoerotismo: “Io mi masturbo tutti i giorni e quindi se non so che quel giorno devo fare sesso esagero con questo allenamento. Se invece so che devo farlo mi astengo dall’allenarmi”. Alla fine una battuta provocatoria alla conduttrice, a cui ha chiesto se volesse sperimentare qualcosa: “Ma tu si pazz?”, ha replicato lei.

