IL "MET GALA" SI TINGE DI NERO - ANCHE LA SERATA DI RACCOLTA FONDI PIÙ FAMOSA DEL MONDO, CHE SI TERRA' IL PROSSIMO 5 MAGGIO A NEW YORK, SI PIEGA ALLA NUOVA TENDENZA DELL'INCLUSIONE: IL TEMA SCELTO PER L'EVENTO 2025 È "SOPRAFFINA. LA SARTORIA DELLO STILE BLACK" - PROTAGONISTI DELLA SERATA? PHARRELL WILLIAMS, L'ATTORE COLMAN DOMINGO, LEWIS HAMILTON ED IL COMPAGNO DI RIHANNA, A$AP ROCKY

Arriva inaspettato, in un pomeriggio d’autunno, l’annuncio del tema e di alcuni dei protagonisti dell’evento di moda più atteso. Stiamo parlando dell’exhibition annuale del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York, che da tradizione viene inaugurata il primo lunedì di maggio dal celebre Met Gala.

La serata di raccolta fondi a sostegno dello stesso museo è affollata di star, spesso accompagnate sul red carpet dagli stilisti che le vestono per l’occasione. I loro outfit seguono il tema della mostra. [...]

Il Met Ball o Met Gala avrà luogo il 5 maggio del 2025 al Costume Institute Center del Metropolitan Museum of Art di New York. Il museo sulla Fifth Avenue ospiterà poi la mostra dal 10 maggio fino al 26 ottobre del 2025 .

"Superfine: Tailoring Black Style", letteralmente "Sopraffina: la Sartoria dello Stile Black", fa tornare per la prima volta al Met, dopo più di vent’anni, una mostra interamente dedicata alla moda maschile. Il precedente risaliva ormai al 2003 con i Men in Skirts, gli uomini in gonna. L’esposizione annuale al Costume Institute promette di esplorare un tema audace e affascinante, un’ode al dandismo afroamericano.

Esaminerà il ruolo chiave che lo stile ha rivestito, durante la diaspora, per la comunità nera, giocando come fattore identitario. Oltre che in America, si soffermerà in particolare sull’eleganza sperimentata nell’Europa illuminista (a partire quindi dal XVIIIesimo secolo) dai tanti arrivati in condizione di deportazione e schiavitù. Una volta liberi, hanno saputo riaffermarsi anche attraverso gli abiti, mixando i codici estetici nativi con quelli locali. Con risultati, appunto, sopraffini.

Come era avvenuto nel 2024 con le ‘bellezze addormentate’ e ‘il giardino del tempo’, a dare forma e sostegno all’esposizione di costumi è un’opera letteraria. Il riferimento, stavolta, è un testo del 2009 di Monica Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.

Qui l’autrice, che è anche docente di studi africani e curatrice della mostra, stabilisce il dandismo black come un costrutto politico ed estetico. Il percorso visivo si snocciolerà attraverso 12 caratteristiche di tale stile e ripercorrerà come alcuni designer contemporanei, da Pharrell Williams a Olivier Rousteing a Virgil Abloh, abbiano dialogato con esso.

Alla luce del tema dell’annuale di moda al Costume Institute, diventano più chiari i nomi dei conduttori del Met Gala del 2025, anche questi svelati alla conferenza stampa che si è tenuta il 9 ottobre a New York. Anna Wintour presiede d’ufficio l’evento, essendone la principale organizzatrice e promotrice da trent’anni.

Accanto all’imperscrutabile regina della moda, alla presentazione della serata ci saranno: il musicista e designer Pharrell Williams, l’attore Colman Domingo, il pilota di Formula Uno Lewis Hamilton ed il rapper (e compagno di Rihanna) A$AP Rocky. Il cestista campione LeBron James parteciperà in qualità di presidente onorario della cerimonia. [...]

