Tutto finisce bene. Nel migliore dei modi. E anche stavolta, zia Mara - la regina indiscussa della domenica - incassa un altro grande risultato: riesce a mettere le cose in chiaro tra Teo Teocoli e Maurizio Costanzo. Rigorosamente in diretta a Domenica in.

Ma cosa accade? Teocoli è ospite di Mara Venier quando attacca, all'improvviso, Costanzo (che sta guardando il programma da casa): un equivoco che mette subito in guardia la conduttrice. Teocoli dice di essere stato snobbato da Costanzo.

Ed allora, Mara Venier dice al comico che le sue parole potrebbero sollevare un polverone aprendo un caso spinoso televisivo. Solo pochi giorni fa Teocoli a Belve (su Rai 2) aveva raccontato di vivere un periodo delicato dal punto di vista professionale: la tv si sarebbe dimenticata di lui e questo lo renderebbe molto triste. Secondo Teocoli l'attrito con Maurizio Costanzo sarebbe nato da un suo vecchio rifiuto relativo a quando andava in onda Buona Domenica.

"Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla tv. Sai quando fanno quegli spezzoni in cui si vedono tutti gli artisti? Io non ci sono mai. Ad esempio nella serie Alfabeto di Costanzo, Maurizio parla di Mai Dire Gol e di tutti i suoi personaggi. Io sono stato messo per terzultimo… 'Poi c’è pure Teocoli…'.

L’intervistatore allora gli ha detto: 'Ma è Teo!'. Maurizio ha risposto: 'No, lasciamo perdere Teocoli, non ci interessa'. Io so il perché di ciò: perché non sono andato da lui a fare Buona Domenica. Io incontrai Fiorello che aveva fatto Buona Domenica l’anno prima e mi disse che aveva faticato tantissimo. Io dico la verità, non accuso nessuno", dice il comico milanese.

Così, dopo queste parole, Mara Venier rivolge un appello a Maurizio. Che chiama in diretta. "Digli a Teocoli che non ho nulla contro di lui e che mi dispiace se in quella trasmissione (Alfabeto di Costanzo, ndr) non ho detto le cose giuste. Lui ha la mia stima, lo dico pubblicamente, la mia stima è assoluta. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato". Costanzo, poi, invita Teocoli al suo show - il più longevo della storia della tv che è tornato dal teatro Parioli di Roma. "Ci vado volentieri", risponde Teocoli. "Questa cosa con Maurizio mi risolleva moltissimo, mi dà tanta gioia e mi rinforza. Mi fa piacere andare da Maurizio, così parliamo anche delle nostre cose".

