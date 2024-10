"MI È PARTITA LA MALAVITA" - MASSIMILIANO MINNOCCI, IN ARTE "ER BRASILIANO", RACCONTA DI ESSERE STATO ARRESTATO A DUBAI E PORTATO IN GALERA PER DUE GIORNI: "SONO PASSATO CON IL ROSSO A BORDO DI UNA LAMBORGHINI. DIETRO C’ERANO LE GUARDIE, HO SENTITO IL RUMORE DELLA SIRENA, NON MI SONO FERMATO E ABBIAMO FATTO 4 CHILOMETRI DI INSEGUIMENTO. MI HANNO MENATO, 'STI FIGLI DI UNA MIGNOTTA" - "LA PRIGIONE ERA SUDICIA, C'ERA PUZZA DI CULO E DI PISCIO OVUNQUE, DORMIVAMO IN 20 IN UNA CELLA, ERANO TUTTI PAKISTANI" - SARÀ VERO O È L'ENNESIMA FAVOLETTA PER FARSI PUBBLICITÀ?

Otto De Ambrogi per www.mowmag.com

inaugurazione del locale di massimiliano minnocci detto er brasile 5

Massimiliano Minnocci, detto “Il Brasiliano”, rientra in Italia e parla in esclusiva ai microfoni di Radio24 a La Zanzara a poche ore dal rilascio da una prigione di Dubai: “Ero a Dubai per fare delle sponsorizzazioni per dei ragazzi che lavorano con il trading online, ero lì da circa un giorno e mezzo e ho dovuto affittare una Lamborghini per fare un po' di scena.

I semafori di Dubai durano 5 minuti di orologio contati, durano un'eternità ed ad un certo punto mi sono stufato e sono dovuto passare con il rosso. Dietro c’erano le guardie, ho sentito il rumore della sirena, non mi sono fermato e abbiamo fatto 4 chilometri di inseguimento, ti dico la verità mi è partita la malavita quella di Roma”.

Ma alla fine dell’inseguimento: “Mi hanno speronato, sti figli di una mignotta. Mi hanno pestato con lo sfollagente e hanno cominciato a parlare tra di loro, io non capivo e ho alzato le mani per far capire che ero in pace ma mi hanno arrestato e portato al blocco uno”.

MASSIMILIANO MINNOCCI DETTO ER BRASILIANO

E ancora, ha spiegato a Cruciani e Parenzo: “La prigione a Dubai? Due giorni sono come un anno e mezzo al Regina Coeli in Italia. Tutto sporco, sudicio. Pensavo di non uscire più, ti dico la verità. Ho mangiato pane e acqua per cinque giorni. Avevamo dei materassini sottili buttati per terra come al 41bis, una puzza di culo e di piscio ovunque, dormivamo in 20 in una cella, erano tutti pakistani”.

Infatti ha aggiunto: “Voglio rivalutare le carceri italiane e la polizia italiana, li amo. Preferisco anni in un carcere italiano che 5 giorni in cella a Dubai. Lo stato di Dubai è dittatoriale”. Poi l’appello per la chiusura del suo profilo Instagram: “Non so chi sia stato ma mi hanno chiuso il profilo Instagram, voglio fare un appello per riaverlo indietro: caro Meta, se domani il Brasiliano tornerà nelle vie di spaccio sarà solo colpa tua! Faccio anche un appello affinché mi possiate donare i soldi per ripagare il tamponamento con la polizia di Dubai i cui danni ammontano a circa 20mila euro”.

giuseppe cruciani con massimiliano minnocci alias il brasiliano 3 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 14 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 7 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 9 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 13 massimiliano minnocci detto er brasiliano 3 massimiliano minnocci detto er brasiliano 2 massimiliano minnocci detto er brasiliano 6 massimiliano minnocci detto er brasiliano 7 il brasiliano derubato a formentera 2