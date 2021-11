"MIA MADRE MI HA MOSTRATO SOLO ALCUNE SCENE DELLA SERIE, POI HA SPENTO LA TV” - REAGAN TO, LA BAMBINA DI 10 ANNI CHE HA DOPPIATO BAMBOLA DEL GIOCO “UN, DUE, TRE, STELLA” NELLA VERSIONE AMERICANA DI “SQUID GAME”, HA RIVELATO DI NON AVER VISTO LA SERIE – LA MADRE DELLA BAMBINA HA SCOPERTO DEL DOPPIAGGIO DELLA FIGLIA PER CASO: "SONO ARRIVATI A UN CERTO PUNTO E HANNO DETTO: ‘ASPETTA, QUELLA È REAGAN’. NON AVEVANO IDEA, QUINDI MIA MAMMA È ANDATA A CERCARE INFORMAZIONI SU INTERNET E…” - VIDEO

Elisabetta Murina per tv.fanpage.it

Ormai la bambola di Squid Game è diventata un simbolo della serie. Gigante, con uno sguardo letale (letteralmente) e una voce che è entrata nella testa di chiunque abbia visto questo successo made in Corea, che in poco tempo è diventato il più visto di sempre su Netflix al lancio.

A doppiare il robot del terribile gioco "Un, Due, Tre, Stella" (che nella versione inglese si chiama Green Light, Red Light) è Reagan To, attrice coreana di appena dieci anni. In collegamento con il The Morning Show dalla sua casa di Los Angeles, la giovane ragazza ha spiegato come è stata questa esperienza e come ha reagito la sua famiglia.

REAGAN TO È LA VOCE DELLA BAMBOLA DI SQUID GAME

Nella prima delle mortali sfide della serie, i 456 giocatori si trovano faccia a faccia con una enorme bambola robot. Il suo sguardo uccide chiunque si muova dopo la fine della fatidica frase: "Green light, Red light" (luce verde, luce rossa).

Le scene successive di questo primo episodio sono un susseguirsi di morti volente e sanguinose. La giovane attrice che presta la voce alla bambola nella versione inglese, Reagan To, racconta a The Morning Show di non aver visto né quel momento né il resto della storia: "Non ho visto niente. Mia madre mi ha mostrato solo alcune scene della serie, poi ha spento la tv. Anche a mio fratello, che ha 14 anni, i miei genitori hanno proibito di guardarla".

E sempre la famiglia della ragazza, la mamma in particolare, ha scoperto che la figlia ha doppiato il personaggio solo dopo l'uscita della serie, quasi per caso: "Sono arrivati a un certo punto e hanno detto: "Aspetta, quella è Reagan". Non avevano idea, quindi mia mamma è andata a cercare informazioni su internet e ha scoperto che avevano usato la mia voce in molti video di YouTube e persino per una scenetta del Saturday Night Live".

Chi è Reagan To

Reagan To ha 10 anni ed è di origine coreana. Attrice, ballerina e anche modella, oltre ad aver doppiato la voce della bambola di Squid Game nella versione inglese, ha preso parte anche a due serie tv, Jane The Virgin e Jimmy Kimmel Live!. Sul suo profilo Instagram, dove ha poco più di 3mila follower, condivide anche video delle sue performance di ballo, soprattutto latino americano.

