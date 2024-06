19 giu 2024 13:30

"MIA MADRE È STATA SCIPPATA A 93 ANNI E ORA SI SENTE ANCHE MALE, SIETE DELLE STRONZE, MALEDETTE E BASTARDE” – LA VIDEO-DENUNCIA DI EMANUELA FOLLIERO: "A MILANO NON SI PUO’ ANDARE IN GIRO. NON C’E’ SICUREZZA. QUESTE, SE LE INCONTRO, LE MENO. VADO IN PRIGIONE IO. MA CHE COSA SI DEVONO INTEGRARE QUESTE QUA? DEVONO TORNARE A CASA LORO”. DI CHI STA PARLANDO? SI RIFERISCE ALLE SOLITE BORSEGGIATRICI STRANIERE? – VIDEO