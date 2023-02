"LE MIE TETTE HANNO FATTO CARRIERA, IO LE HO SOLO ACCOMPAGNATE…" - È IN ARRIVO "PAMELA, A LOVE STORY" IL BIOPIC SU PAMELA ANDERSON DOVE LA BOMBASTICA SHOW GIRL SI RACCONTA A TUTTO TONDO - UNA VITA PASSATA SOTTO I RIFLETTORI, TRA SCANDALI, MATRIMONI E DIVORZI CHE HANNO SENGATO LA SUA CARRIERA - LE ETICHETTE CHE LE SONO STATE ATTACCATE ADDOSSO USATE COME UNO "SCUDO" PER NASCONDERE LA SUA IDENTITÀ, AIUTANDOLA A DIVENTARE UNA DIVA GLOBALE - VIDEO

Giulia Zonca per www.lastampa.it

Pamela, a love story

C’è una Pamela Anderson dentro ognuno di noi, […] quel filo di pamelitudine diventa evidente, pulsante, davanti a «Pamela, a love story», l’ultima biopic di Netflix. È l’ennesima volta in cui la donna diventata famosa grazie al seno rifatto (calmi, lo dice lei), si racconta. […]Sentro queste due ore spiazzanti, c’è quel che non ti aspetti.

E pure quello che spiega perché un’attrice che non ha mai recitato, una show girl che non ha avuto uno spettacolo, una moglie seriale che non ha avuto amori di cui andare fiera, si è tenuta addosso ogni etichetta che le hanno appiccicato sopra. Che si è messa addosso da sola, per semplificarsi l’esistenza. Invece di strappare le definizioni stonate, le ha stratificate. Fino ad averne così tante da non essere più tracciabile.

pamela anderson 10

In teoria è un personaggio ovvio: la dea del sesso, la bomba bionda, la superstar della corsa al rallentatore, il sogno californiano. Le descrizioni scorrono sulle copertine patinate e nelle presentazioni dei talk show, montate in serie nei primi minuti del racconto. […] Qualsiasi eccesso è sorpassato e nessuno viene rinnegato: «Le mie tette hanno fatto carriera, io le ho solo accompagnate», una battuta meravigliosa e la chiave che libera la pamelitudine.

pamela anderson playboy (2)

Ha posato nuda per Playboy e ha lasciato che il suo corpo parlasse per lei, ha puntato tutto su un bene che difficilmente perde valore, le tette appunto […]: ciò che sappiamo di Pamela Anderson è in realtà ciò che non ci riguarda. Il video porno rubato dalla casa che condivideva con l’ex marito rocker Tommy Lee l’ha segnata eppure non dice molto di lei, parla più di noi.

[…] Anderson si sposa plurime volte, si accoppia di continuo con uomini che a turno diventano o violenti o insofferenti e sa persino il perché: «Se ti aspetti una donna e te ne trovi vicina un’altra si fa difficile». Nonostante ciò si lascia essere: nozze con Tommy Lee dopo quattro giorni di conoscenza, sulla spiaggia di Cancún. […] Mezza ubriaca, mezza strafatta, confessa di ecstasy e bagordi come se fosse il resoconto di un sogno bislacco di cui si stufa senza riuscire a svegliarsi. […]

pamela anderson tommy lee 2

La bomba bionda sorride davanti alle disavventure ineluttabili: è un fumetto, sexy quanto volete, ma di un’autoironia che andrebbe insegnata a qualsiasi adolescente per la sopravvivenza quotidiana in un mondo social. […]

Ripete quello che la maggioranza della gente pensa e nulla ha più peso: gli strati di etichette proteggono dall’imbarazzo, dal fastidio, foderano, rimbalzano gli sguardi indigesti. Il documentario è un invito a non toglierle. […] Bisogna solo avere stima di se stessi e non leggerle. Basta coltivare almeno un filo di pamelitudine. Anche in assenza di tette

Pamela, a love story pamela anderson playboy pamela anderson 6 pamela anderson playboy (2) pamela anderson tommy lee 3 Pamela, a love story pamela anderson 1 pamela anderson tommy lee pamela anderson playboy pamela anderson david lachapelle 1 Pamela, a love story pamela anderson 11 Pamela, a love story