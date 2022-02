"MONICA IN PRIVATO NON SOMIGLIAVA A QUELL'ICONA DEL CINEMA, IL SUO TEMPERAMENTO ERA DIVERSO, FRAGILE" - MASOLINO D'AMICO RACCONTA LA VITTI: "ERA TIMIDA E VULNERABILE, UN PO' PREDA DELLE PAURE, SEMPRE COL TIMORE DI IMPEGNARSI, DISPOSTA SOLO AD APPOGGIARSI A UOMINI PIGMALIONI. NEI PRIMI ANNI '70 MI TELEFONÒ PER COINVOLGERMI IN UNA TRASFERTA PER ANDARE A TROVARE IL SANTONE DEI BEATLES, MAHARISHI MAHESH YOGI. QUESTO DISSE: 'CHE VOLETE DA ME?'…"

Rodolfo di Giammarco per “la Repubblica”

masolino d amico

Quali erano gli ambienti culturali più frequentati, e gli usi e costumi amichevoli più condivisi da Monica Vitti? Ne parliamo con Masolino d’Amico, un critico che la conosceva, a contatto con le sue abitudini.

«Pur mettendo sempre più piede a teatro, Monica rimaneva timida e vulnerabile, e la mia amica Bice Valori scoprì che in un diario aveva giudicato Bice stessa, Bonucci e Tedeschi "colleghi cattivi ma diabolicamente spiritosi". Poi Antonioni s'innamorò di lei, e mise in luce la sua faccia in quattro film sull'incomunicabilità, facendone una creatura di successo per l'élite.

masolino d amico foto di bacco (2)

Ma Monica in privato non somigliava a quell'icona, il suo temperamento era diverso, fragile. Voleva restare libera d'essere se stessa, un po' preda delle paure, sempre col timore di impegnarsi, disposta solo ad appoggiarsi a uomini pigmalioni come appunto Michelangelo, poi Di Palma e infine Roberto Russo».

MONICA VITTI ANTONIONI

Provvista ovunque e sempre di una doppia personalità, in arte e nella vita quotidiana. «Esattamente. Sul lavoro era maniacale, rompiscatole, preoccupata dalla carriera, capace di bruciare le foto sgradite, forzata a un'aura intellettuale, ma nell'esistenza di tutti i giorni non si dava mai arie, aveva l'umore di una liceale, le piaceva scappare a cinema, teatri e mostre, rannicchiarsi nei sedili di piccole macchine, si mescolava nella folla o con pochi intimi, campava in una casa normalissima. E però era curiosa, voleva conoscere, leggere libri giusti, imparare dalle persone».

MONICA VITTI

Monica Vitti organizzava anche raid a sorpresa. «Nei primi anni '70 mi telefonò per coinvolgermi in una trasferta verso il frusinate, per andare a trovare il santone dei Beatles, Maharishi Mahesh Yogi, che conduceva seminari di meditazione in campagna. Guidava Sergio Amidei, c'era Di Palma. Fummo ammessi, il guru era a gambe accoccolate. 'Che volete da me?' Imbarazzo.

masolino d amico foto di bacco (1)

Andammo via, a caccia di trote. Passavamo i capodanni in una tenuta di Franco Cristaldi vicino Volterra. C'erano Age e Scarpelli, Risi, Rosi e signora, passavano Tognazzi e Gassman. Monica di divertiva molto, era spiritosissima, e Monicelli, che la prendeva in giro stupendamente, scherzava con Antonioni dicendogli che con "Blow Up" era stato in anticipo di dieci anni e tra un po' sarebbe stato in ritardo.

MONICA VITTI

Poi non ci si vide più la domenica. Finì la storia tra Cristaldi, stressato da "Amarcord" di Fellini, e la Cardinale sedotta da Squitieri». In mezzo a tanti film, il ritorno di Monica al teatro costò a d'Amico anche una notte in bianco. «Nel 1964 arrivò a Zeffirelli il copione di "Dopo la caduta" di Miller, e lui, dovendolo far leggere a Monica prima d'una sua partenza l'indomani, mi chiese di tradurglielo entro l'alba. Lo feci. Lei lesse e accettò».

monica vitti e alberto sordi monica vitti e alain delon monica vitti e mariangela melato 2 monica vitti marcello mastroianni monica vitti giancarlo giannini monica vitti 1 monica vitti 11 monica vitti 8 monica vitti 12 monica vitti 2 monica vitti 3 monica vitti nel film flirt monica vitti 13 monica vitti 4 monica vitti 7 monica vitti deserto rosso monica vitti 5 monica vitti e mariangela melato 1 MONICA VITTI