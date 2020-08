IL "MORNING GLORY" DEL BANANA – DOPO LE FOTO DELLA PASCALE CON LA TURCI, SILVIO PAPARAZZATO CON LA NUOVA FIDANZATA MARTA FASCINA E LA FIGLIA MARINA (CHE NON POTEVA VEDERE LA CALIPPA) AL LARGO DELLA CORSICA: L’INCONTRO SULLO YACHT DA SOGNO DI SILVIO (IL MORNING GLORY) IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO DELLA FIGLIA MAGGIORE - NONOSTANTE I TANTI SOLDI SPESI, SILVIO HA POSTO IN VENDITA IL SUO MEGAYACHT PER 11 MILIONI DI DOLLARI. PRIMA DI FARCI UN PENSIERINO BISOGNEREBBE SOLO CHIEDERE SE SONO TRATTABILI…

Andrea Greco per oggi.it

L’affare si ingrossa, e stiamo parlando di yacht. Dopo aver visto pubblicate le foto di Francesca Pascale e Paola Turci in luna di miele su uno superyacht da 24 metri e rotti al largo del Cilento, Silvio Berlusconi non lascia, ma raddoppia, e viene paparazzato sul suo megayacht da 48 metri e spiccioli nei mari della Corsica.

A bordo, oltre all’ex premier, la sua nuova fidanzatina, la deputata di Forza Italia Marta Antonia Fascina, 30, la figlia Marina con il consorte Maurizio Vanadia e i figli, Gabriele e Silvio. L’occasione per la reunion la fornisce il calendario: le foto sono state scattate il 10 agosto, giorno del 54esimo compleanno di Marina, un contesto perfetto per sottolineare che la Pascale ormai è il passato, e la nuova fiamma è stata accettata e ben accolto dalla famiglia.

Un messaggio chiaro, lanciato dal suo magnifico yacht a vela, il Morning Glory, teatro di tante vacanze passate con i figli, come lo era il precedente Principessa vai via, il cui bizzarro nome era proprio un omaggio a Marina, che da bambina, a chiunque la chiamasse “principessa” urlava «Vai via!» arrabbiatissima. Questa volta, Marina è ospite sullo yacht del padre, a cui fa visita per un pranzo di famiglia. Una chiacchierata con il padre, mentre i suoi figli entrano ed escono dall’acqua, un pranzo, un brindisi per festeggiare.

Poi, nel pomeriggio, si fa accompagnare dal tender di servizio al suo yacht, il Besame, di 27 metri, ancorato poco distante nelle splendide acque della baia di Roccapina, tra Bonifacio e Propriano, in Corsica. Le immagini scattate a bordo tradiscono una frequentazione consolidata tra Marina e la sua famiglia con la nuova fiamma del leader di Forza Italia: saluti, abbracci cordiali, qualche chiacchiera piacevole. È un clima affettuoso, privo, però, di quella intimità che si respirava a bordo del Lucky, il panfilo noleggiato da Francesca Pascale per il suo tête-à-tête con la cantante Paola Turci.

Forse questa è stata l’ultima occasione per vedere Silvio Berlusconi a bordo del Morning Glory, yacht varato nel 1993 dalla Perini Navi di Viareggio. L’ex premier lo ha acquistato dal magnate di stampa e tv Rupert Murdoch. Berlusconi ha negli anni profondamente modificato gli interni dell’imbarcazione, che batte bandiera italiana. Il primo sostanziale restauro arriva nel 2010; un altro nel 2016.

I motori sono sostituiti con altri più potenti, gli interni rifrescati profondamente ed è realizzata una grande sala delle feste con bar. Gli architetti navali riescono anche a trovare il modo di accontentare Berlusconi in un desiderio bizzarro: realizzano nel living un grande camino di marmo. Nonostante i tanti soldi spesi, e forse per gli anni che cominciano a pesare, Silvio Berlusconi da qualche in mese ha posto in vendita su un sito specializzato il suo megayacht per 11 milioni di dollari. Prima di farci un pensierino bisognerebbe solo chiedere se sono trattabili.

