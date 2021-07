"MOSTRARMI NUDA MI FA SENTIRE FORTE E LIBERA" - KISSA SINS ERA UNA WEDDING PLANNER ITALO-RUSSA CHE, A 28 ANNI, ALLA SUA ENNESIMA LUNGA STORIA FINITA MALE, SI METTE IN TESTA DI PROVARE IL SESSO DA UNA BOTTA E VIA, E SCRIVE AL PORNODIVO JOHNNY SINS: “EHI! VOGLIO SCOPARTI!” - I DUE SI SONO INCONTRATI E CON I LORO FILMATI AMATORIALI HANNO RACCOLTO MILIONI DI VIEWS E FOLLOWER - KISSA HA UN CORPO TALMENTE EROGENO DA DOVER CHIEDERE CONSULTO A UN MEDICO: RAGGIUNGE UN ORGASMO CON UN PIZZICO SULLA SCHIENA! - VIDEO + FOTO

KISSA SINS - VIDEO:

https://bit.ly/3jsbpJv

https://bit.ly/3jpRKcW

https://bit.ly/3hbvIYR

Barbara Costa per Dagospia

the corruption of kissa sins

“Io sono una p*ttana dell’attenzione. Chi non fa porno non lo sa, ma il porno rende potenti. Mostrarmi nuda, coi miei buchi aperti, ripresa da telecamere, mi fa sentire forte e libera. E sarò sempre più sfacciata!”. Ragazzi, Kissa Sins è pornostar di parola, quindi prepariamoci, a quel suo corpo che non solo a me toglie sonno e ragione, e poi, a guardarla bene… Kissa ha "rimpolpato" le tette! Le pornostar ferme per pandemia questo hanno fatto, alcune hanno messo al mondo figli, altre hanno reso il loro corpo ben più gustoso. Così ha fatto Kissa Sins, e poi lei… è un anno e mezzo che si è lasciata con la sua metà di porno e di vita, e metà con cui però ancora sc*pa.

pse kissa sins

Il porno è come gli altri un settore dove ti puoi innamorare di colleghi e te li sposi, colleghi che diventano coniugi con cui però devi con altri colleghi dividerne il corpo ma non i sentimenti, e coniugi che se diventano ex… è difficile ripornarci insieme! Non per tutti è così, ci sono le eccezioni, come Kissa e Johnny Sins, coppia di vita e di porno per 4 anni, coi loro video girati a casa, sui set, o on the road in giro per il mondo, e porno sempre fatto a due, o con una e più donne, ma mai con un altro uomo in mezzo.

kissa sins

I patti erano chiari: sesso tra marito e moglie ma pure con una terza femmina o con orge di femmine da scambiarsi, e in gang-bang al contrario (un uomo preda di donne che lo squirtano e lo sc*pano). Filmati anche di 24 ore, in stile Grande Fratello porno perché no, ma mai un altro uomo per Kissa. Lo aveva deciso lei, l’aveva voluto lei, entrata nel porno per lui, per Johnny. Quando si sono conosciuti, Johnny Sins era già un pornostar, e Kissa una wedding planner che lo seguiva sui social. Kissa, f*ga notevole, e mai stata senza un fidanzato in monogamia.

kissa sins tw

A 28 anni, alla sua terza lunga storia a due finita male, Kissa si mette in testa di provare il sesso da una botta e via, e scrive a Johnny via social “Ehi! Voglio sc*parti!”. Per scherzo, aspettandosi nulla, figurarsi la risposta di Johnny che la invita a uscire (Kissa ha mal stimato la potenza seduttiva del suo corpo, specie del suo sedere!?). Dopo una notte di sesso, Kissa e Johnny non si sono lasciati.

kissa sins tw 8

E Kissa è entrata nel porno-mondo di Johnny tramite il sito di lui, con gli amatorial che di sesso giravano e postavano. Risultato? Views a milioni. Il sesso dei Sins è diventato impresa, con un fatturato che ha prodotto utili fino al 2019 (Kissa ha altresì girato porno lesbici pluripremiati). Che l’incanto tra i Sins si stava incrinando si capiva dacché Kissa la prima volta senza Johnny ha girato "The Corruption of Kissa Sins", con Markus Dupree e Mick Blue, attori coppia d’assi a porno esaltare la fortunata in mezzo a loro, e coi quali Kissa ha girato la sua prima doppia penetrazione (e non solo!). Esperienza per cui non ha scelto il marito…

kissa sins tw 7

Kissa Sins, italo-russa, 34 anni, cinofila e anti-gattofila, un corpo talmente erogeno per cui ha chiesto consulto a un medico (se la pizzichi sulla schiena, orgasma) ha lasciato il marito (che l’ha introdotta al pissing) ma non il porno e la carriera, per i quali i rapporti con la sua famiglia d’origine non sono rosei. Che fosse una figlia "audace" ne dava segni fin dalla pubertà: “In prima media, il preside mandava a chiamare i miei, perché secondo lui vestivo da prostituta, e non ero adeguata a frequentare la sua scuola”.

kissa sins tw 6

“Ma io col porno sono cambiata”, dice ora Kissa, “ho imparato tantissimo come persona e donna. È la mia personalità – e la mia sessualità – che è cresciuta ed è esplosa. Prima del porno non mi sentivo sessualmente a mio agio, e mi inibivo, e credevo che squirtare fosse sbagliato e schifoso”. Prima del porno “il sesso era solo il missionario, io invece sono una donna a cui piace essere sc*pata da dietro il più forte possibile, e meglio se metti anche un dito nel mio c*letto stretto!”.

Come altre donne, è più facile per Kissa squirtare con le dita, e con lei sopra l’uomo. Nel porno, invece, le piace girare fellatio e scene in cui secrezioni e squirting delle colleghe la insozzano. Oggi Kissa riconosce di aver messo l’ex marito su un piedistallo anche se “rimaniamo amici intimi”, e continuano ogni tanto a girare per registi terzi. Lei ha da poco firmato un contratto esclusivo con "Brazzers" a parecchi zeri (con scene in cui le fanno anale e squirta e del suo stesso squirting si disseta).

kissa sins tw 3

Per chi vuole vederla in tutto il suo splendore, cioè in leggins senza trucco e parrucco, può degustare il porno all-women girato con quell’altra invasata di sesso di Angela White per la regia della superba Bree Mills. Ci sono i dietro le quinte, c’è sul serio come si gira un porno, il prima e il dopo, come ci si prepara, e come ci si ritrova, bagnate, sudate, sfatte, dopo più di un’ora di girato lesbico.

kissa sins tw 2

Con corpi e visi rossi e stanchi, stremati, e con Angela, Kissa e Bree che spiegano e svelano come il porno sia lavoro allietante esigente preparazione e professionalità altissime, e un ambiente dove la violenza, la costrizione e la sporcizia morale, il peccato, e tutte le maldicenze che mi tocca sentire, non hanno decenza né motivo d’accusa.

kissa sins tw (2) kissa sins tw 1 kissa sins show bondage kissa sins (2) dredd e kissa sins elegant angel angela white kissa sins elegant angel kissa sins elegant angel angela white kissa sins 1 johnny e kissa sins kissa sins (3) kissa sins 5 kissa sins (4) kissa sins (5) kissa sins 1 (2) kissa sins 1 kissa sins 1 kissa sins 2 (2) kissa sins 2 kissa sins 2 kissa sins 4 kissa sins 5 (2) kissa sins 6 kissa sins 6 kissa sins 7 kissa sins angela white kissa sins 8 kissa sins lato b (1) kissa sins ass diction kissa sins bondage pov kissa sins comt x kissa sins corrupted porn video kissa sins ig 1 kissa sins ig kissa sins sex tour feat. angela white kissa sins sapphire 39 kissa sins lato b kissa sins squirting anal