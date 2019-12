- ALBA PARIETTI ALLA ZANZARA: “SI SENTE SUPERIORE AGLI ALTRI, ALLA SORDI: ‘IO SO IO E VOI NUN SIETE UN CAZZO’. MA I GRANDI INTELLETTUALI NON LI VEDO CON ME IN TV, QUINDI VIENE A FARE LA SOUBRETTE ANCHE LUI.

Da La Zanzara – Radio 24

“Non sopporto il fatto che una persona debba essere per forza intellettualmente disonesto e sputtanare gli altri senza motivo, cosa che fa da anni, tra l’altro senza argomenti…”. Così Alba Parietti a La Zanzara su Radio 24 contro Giampiero Mughini dopo il litigio l’altro giorno su Rai 1.

Perché dici intellettualmente disonesto, chiedono i conduttori: “Per il semplice fatto che una persona mi attacca da anni senza argomentare solo sulla base di pregiudizi tra l’altro machisti, maschilisti. Sono anni che dice che io non capisco nulla, che sono una non in grado di esprimere concetti”.

Ma mica lo dice perché sei donna, dicono ancora Cruciani e Parenzo: “Per me sì. E’ proprio da Mughini. Perché io credo che Mughini faccia parte di una categoria di persone per cui le donne dovrebbero stare relegate e ghettizzate dentro certi ruoli. A lui da fastidio che io esprima delle idee, dei pensieri di senso compiuto, senza offendere mai, perché non ho mai offeso né lui né altri”. “Come fa a dire – prosegue ancora la Parietti - che io non conosco la storia, soprattutto la Seconda Guerra Mondiale quando io ho appena scritto un libro su questo, peraltro studiando, andando sui luoghi della Resistenza, documentandomi da quando sono nata”.

“Lui – prosegue – esprime sempre una sorta di senso di superiorità, come se io non fossi in grado di parlare di queste cose.

Ma i grandi intellettuali, come lui crede di essere, per esempio non li trovo mai…come Carofiglio, Ferrante, Magris, non mi è mai capitato di vederli con me in televisione a parlare di Al Bano e Romina dalla D’Urso, andiamo tutti molto felici e contenti. Quindi andiamo lì a fare le soubrette tutti quanti. Ci sono stati dei grandi intellettuali che andavano ovunque, però non disprezzando gli altri. Un grande intellettuale tanto per incominciare dovrebbe stare al passo con i tempi e adeguarsi ai linguaggi e non parlare con quel birignao ridicolo, con quelle giacche ridicole con cui si presenta sempre”.

Mughini si pone dunque come fosse superiore agli altri?: “Beh, lo dice in modo esplicito. Come Sordi: Io so’ io e voi non siete un cazzo”. Ma perché ce l’ha con te, te lo sei spiegato?: “Questo bisognerebbe chiederlo a lui o al suo psicologo. Io non sono in grado di dare una risposta. Ieri ha messo in dubbio anche la storia che io abbia rifiutato nove miliardi da Berlusconi. Prima l’ha detto, dopo se l’è rimangiato. Altrimenti ero pronta a querelarlo. Se non fosse vero il primo a smentire tutto sarebbe stato Berlusconi stesso”. “Evidentemente – prosegue – lo infastidisce che ci siano persone che sono in grado, pur non avendo probabilmente la sua così raffinata cultura, di fare meglio di lui le cose che lui fa. Perché lui scrive ma i libri bisogna anche venderli, oltre che scriverli. Vende poco? I dati sono evidenti”.

Vende più il tuo libro?: “Anche qui i dati sono evidenti. Ma il punto non è questo. E’ assurdo che che lui dica che io non posso argomentare senza portare degli argomenti”. Poi parla delle Sardine: “Fossi a Roma andrei in piazza pure io con loro. Mi piace che scendano in piazza, in tutte le piazze, civilmente e con il sorriso, per dire che c’è un’altra Italia che non vuole l’esclusione, per dire che non sono tutti contro gli immigrati, per dire che in Italia non tutti la pensano come Salvini”.

