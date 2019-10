"NON HAI MAI TROVATO UNA NOTIZIA IN VITA TUA" - LITIGATA IN DIRETTA A SKYTG24 TRA GIANLUIGI NUZZI E IL GIORNALISTA DI “AVVENIRE” MIMMO MUOLO, CHE PROPRIO NELLE SCORSE ORE HA PUBBLICATO UN'INTERVISTA A MONSIGNOR GALANTINO CHE SMENTISCE LE ANTICIPAZIONI DI STAMPA SUL LIBRO DI NUZZI, “GIUDIZIO UNIVERSALE”

Da www.liberoquotidiano.it

"Non hai mai trovato una notizia in vita tua". Gianluigi Nuzzi gela così, durante un dibattito in diretta su Sky Tg24, il collega di Avvenire Mimmo Muolo, che proprio nelle scorse ore ha pubblicato sul suo quotidiano un'intervista esclusiva al presidente dell'Aministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), che smentisce le anticipazioni di stampa sul libro di Nuzzi Giudizio universale.

Il libro parla dei soldi della Chiesa e delle faide interne. Dichiara Monsignor Nunzio Galantino: "Qui non c’è alcun crac o default. C’è solo l’esigenza di una spending review. Ed è quanto stiamo facendo. Glielo posso dimostrare con i numeri. Il tono scandalistico che leggo nelle prime anticipazioni va bene per il lancio di un libro, molto meno per descrivere una realtà articolata e complessa come la Chiesa. Laddove articolata e complessa non è assolutamente sinonimo di segreta o subdola".