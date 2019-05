"NON MI FAI PENA. SE VUOI IMPICCARTI, SEI LIBERO DI FARLO" – A “LIVE-NON È LA D'URSO”, C-ALDA D’EUSANIO DISINTEGRA MARCO BALDINI: “IL TUO MALE AMMAZZA TUTTI GLI ALTRI. HAI AVUTO UNA MOGLIE E AMICI CHE TI HANNO ADORATO. LI HAI FATTI SCAPPARE TUTTI, CURATI. CI SONO DELLE CLINICHE. BASTA CON IL PIETISMO. QUANDO TI PRESENTI COME PERSONA REDENTA IO NON RIESCO A CREDERTI” – L’EX SPALLA DI FIORELLO DA’ DELLA “FARISEA” ALLA D’EUSANIO… - VIDEO

"Ha avuto una moglie e amici che l'hanno adorato e sono scappati tutti" Il durissimo attacco di Alda Deusanio a @baldiniofficial a Live #noneladurso@carmelitadurso @MediasetPlay pic.twitter.com/6ANbpNkT3Q — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 8 maggio 2019

Da Libero Quotidiano

baldini d'eusanio

Siamo a Live-Non è la D'Urso, la puntata di mercoledì 8 maggio in onda su Canale 5 e condotta da Barbara D'Urso. In studio c'è Marco Baldini, protagonista del consueto "Uno contro tutti". E l'ex spalla di Fiorello, ancora una volta, racconta i suoi guai: i debiti, le minacce, il pensiero di farla finita. In studio però c'era anche Alda D'Eusanio, che con Baldini ha un pessimo rapporto e che continua a non credere alle sue parole.

La replica della D'Eusanio è pazzesca, durissima: "Non mi fai pena. Se ti vuoi impiccare sei libero di farlo". Bum. Da tempo i due se le suonano sui social. La D'Eusanio aveva detto: "Marco guardati intorno e vergognati, non sputare sulla fortuna che hai. Il Padreterno prima o poi si inc***a". Dunque Marco, per risponderle, la ha dato della "farisea".

MARCO BALDINI

E ancora, la D'Eusanio: "Ca***, Marco, non puoi rovinare tutto. Non mi fai pena, il tuo male ammazza tutti gli altri. Hai avuto una moglie e amici che ti hanno adorato li hai fatti scappare tutti, curati. Ci sono delle cliniche". A quel punto Baldini prova a replicare: "Sto cercando di recuperare gli amici e gli affetti, vado nelle scuole a parlare del rischio della ludopatia. Voglio essere un esempio per dire che se cadete in questo tunnel poi perdete tutto".

baldini d'eusanio

Ed è a questo punto che si arriva alla più dura delle repliche della D'Eusanio: "Se ti vuoi impiccare sei libero di farlo, ovviamente ti direi di non farlo, ma basta con il pietismo. Quando Baldini si presenta come persona redenta io non riesco a credergli". Baldini disintegrato.

MARCO BALDINI alda d'eusanio cane MARCO BALDINI PERISCOPE alda d'eusanio alda d'eusanio alda d'eusanio alda d'eusanio alda d'eusanio alda d'eusanio MARCO BALDINI MARCO BALDINI PERISCOPE MARCO BALDINI MARCO BALDINI FIORELLO E MARCO BALDINI MARCO BALDINI marco baldini su periscope 2