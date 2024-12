"NON MI PROVOCARE, SALUTIAMOCI CORDIALMENTE. MEGLIO COSÌ" – TENSIONE A “UOMINI E DONNE”: MARIA DE FILIPPI METTE ALLA PORTA ALESSIO PECORELLI, COSTRETTO A LASCIARE IL TRONO DOPO ESSERE STATO PIZZICATO PER LOCALI (PER REGOLAMENTO I TRONISTI NON POSSONO FREQUENTARE DISCOTECHE MA PECORELLI SE N’È FOTTUTO CONVINTO DI NON ESSERE BECCATO) – IL RAGAZZO HA TENTATO DI ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI, MA LA DE FILIPPI LO HA TUMULATO: “NON HAI PRESO SERIAMENTE IL PERCORSO CHE DOVEVI FARE” – DOPO DI LUI HA ABBANDONATO IL PROGRAMMA ANCHE IL CAVALIERE MARIO CUSITORE CHE… VIDEO

Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 2 dicembre, Alessio Pecorelli ha lasciato il trono. Dopo le segnalazioni che lo vedevano divertirsi in diverse serate in discoteca con Mario Cusitore, la redazione si è infuriata con lui facendogli notare che ai tronisti non è permesso andare in giro per locali notturni. Le corteggiatrici hanno deciso di abbandonare il programma e Maria De Filippi ha invitato Alessio ad andare via: "Non mi provocare, salutiamoci cordialmente. Meglio così". Dopo i saluti del tronista, anche Mario Cusitore ha abbandonato lo studio.

[…] Presente con lui, nelle serate, anche Mario Cusitore. "Lui è venuto al ristorante da me, mi è venuto a trovare. Sono in buona fede" si è giustificato il tronista davanti alle corteggiatrici prima che intervenisse la redazione per sgridarlo: "Nei locali non ci puoi andare, dovevi andare a cena e tornare a casa. Perchè non mi hai avvisato? Non si può andare", le parole. "Io ho la coscienza a posto, non ho nessuna donna" ha chiarito il tronista, ma la redazione ha messo in dubbio le sue parole: "Io non ci metto la mano sul fuoco". Dopo aver assistito al filmato, Maria De Filippi ha commentato con le corteggiatrici: "Non so se Alessio ha una frequentazione". Alessio ha allora chiesto di poter parlare, e ha dichiarato:

«In quella foto si vede me con una persona a fianco, era un compleanno. Sono andato per locali, faccio mea culpa, mi prendo la responsabilità perché ho sbagliato. Ma non posso essere giudicato, perché non stavo con un'altra ragazza».

Le corteggiatrici, però, hanno messo in discussione le sue parole

[…] “Attualmente non si può garantire una verità su di te, non possiamo dire alle corteggiatrici, con certezza, che tu sei qui per loro. Non so che relazione hai avuto con la ragazza della segnalazione, ma avendo detto tante bugie, non possiamo garantire la linearità del tuo comportamento" ha aggiunto Maria De Filippi. Alessio Pecorelli ha continuato a giustificarsi tirando in ballo la sua amicizia con Mario Cusitore. Il cavaliere del trono over ha infatti aggiunto: "Ero andato a trovare i genitori, poi sono uscito con le ragazze. Non mi ero organizzato con Alessio. Sono andato in un locale per il compleanno di un amico, e Alessio era lì".

Quando Alessio e Mario hanno fornito date e orari differenti dalle versioni date precedentemente sui loro incontri notturni, Maria De Filippi ha fatto notare ad entrambi che le loro versioni erano confusionarie. "Alessio, comunque, le tue corteggiatrici sono andate via. Non c'è più nessuno, va bene così" ha commentato la conduttrice stizzita. Il tronista ha allora aggiunto: "Faccio mea culpa, però non ho una relazione esterna. Mi prendo le colpe per essere andato al locale, ma non ho una relazione fuori, non posso essere giudicato per questo". De Filippi ha preso parola invitandolo, poi, ad abbandonare il programma:

“Sei stato giudicato perché non hai preso seriamente il percorso che dovevi fare. Se poi devo far finta di credere che in tutte queste uscite in discoteca, svagavi solo la testa, faccio finta di non aver avuto la tua età e va bene così. Sei giovane, io non ho voglia di infierire sulla vita di un giovane. Non mi provocare, altrimenti rispondo. Se ora vai, ci salutiamo cordialmente, meglio così”.

Alessio si è alzato per salutarla e pochi secondi dopo, Mario Cusitore lo ha seguito: "Maria, vado via anche io", le parole. Tina Cipollari ha allora chiesto il motivo del secondo addio: "Mario cosa c'entra? Perché abbandona lo studio?". Maria De Filippi, visibilmente irritata dalla situazione, ha concluso: "Ce la faremo a reggere questa botta? Sì, io credo di sì".

