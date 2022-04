13 apr 2022 09:31

"NON MI SENTO APPREZZATO PER TUTTO CIÒ CHE HO FATTO IN QUESTI ANNI. FORSE PERCHÉ NON HO MAI CEDUTO ALLE TENTAZIONI DEL POP" - LUCHÈ, NOME D'ARTE DI LUCA IMPRUDENTE, PARLA DEL NUOVO DISCO "DOVE VOLANO LE AQUILE", GIÀ IN CIMA ALLE CLASSIFICHE DOPO ANNI PASSATI DIETRO LE QUINTE DEL RAP ITALIANO - "DOPO SOLO UN DISSING CON SALMO, SU INSTAGRAM MI SONO ARRIVATI OLTRE DUECENTOMILA FOLLOWER IN PIÙ. CHISSÀ CHE COSA SAREBBE SUCCESSO IN PASSATO SE SI FOSSE PARLATO PIÙ DI ME E DELLA MIA MUSICA?" - VIDEO