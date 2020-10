"NON PUOI METTERTI SULLA COPERTINA DI ''VANITY'' SE SEI VERAMENTE GRASSA, SENNÒ LA GENTE DIREBBE CHE SCHIFO" – MASSIMILIANO PARENTE CI INVIA UNA SUA FOTO SENZA VELI E SI PROPONE PER LA PROSSIMA COPERTINA DI "VANITY FAIR": “NESSUNO DIRÀ PIÙ A VANESSA INCONTRADA CHE È GRASSA, ANCHE SE NON È GRASSA, MA SOLO SOVRAPPESO COME ME E SELVAGGIA LUCARELLI - LA INCONTRADA DICE CHE HA LANCIATO UN MESSAGGIO, MA IL MESSAGGIO VALE SOLO PER LEI, È QUESTO IL PROBLEMA..." – FOTO SENZA CENSURA

Lettera di Massimiliano Parente a Dagospia

Caro Dago, sono alto 1,87 cm e peso 95 kg. Questo significa che sono almeno dieci chili di troppo, se non quindici. Il problema è che non sono veramente grasso, non uno come Giuliano Ferrara, per esempio, non uno che vedendomi uno possa dire: ecco Parente, lo scrittore grasso. Ma ho perso anche le speranze di essere magro, e essere così, semplicemente sovrappeso, è davvero frustrante, non sono né carne né pesce.

Tra l’altro una volta a Matrix Gene Gnocchi mi ha fatto body shaming, chiedendo se fossi il fratello grasso di non ricordo chi. Questo perché non sono veramente grasso. È una cosa che succede anche al mio amore Selvaggia Lucarelli, lo ha denunciato lei stessa su Instagram: i suoi hater, quando la vedono in tv, le scrivono che è grassa. Questo perché Selvaggia non è veramente grassa, è sovrappeso, e in realtà come la Incontrada è molto sexy. Ma Selvaggia non ha posato nuda sulla copertina di Vanity Fair. E neppure io.

Nessuno dirà più a Vanessa Incontrada che è grassa, anche se non è grassa, ma solo sovrappeso come me e Selvaggia Lucarelli, perché una volta che hai posato nuda sulla copertina di Vanity Fair hai disinnescato il meccanismo, hai reso il tuo corpo sovrappeso un corpo da copertina. Solo che lei dice che ha lanciato un messaggio, ma il messaggio vale solo per la Incontrada, è questo il problema, non possiamo farlo nostro se non abbiamo anche noi una copertina.

Certo, non puoi metterti sulla copertina di Vanity se sei veramente grassa sennò la gente direbbe che schifo. Puoi farlo se sei solo sovrappeso, e allora sbatti il tuo essere sovrappeso così in faccia a tutti, insomma lanci il messaggio.

Ora, mi rendo conto che Vanity Fair non può fare milioni di copertine per tutti i sovrappeso italiani, però una per me e una per Selvaggia sì. Volendo anche insieme, nudi, in copertina, per piantarla con le diete e niente, lanciare un messaggio anche noi, per noi.

Baci,

Massimiliano Parente

