Scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti sulla diretta della puntata di ieri sera 2o marzo di Non è L'Arena su La7 trasmessa da Odessa, la città assediata dai russi in Ucraina. "La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori", ha attaccato la giornalista su Twitter.

Poche ore prima, sempre la Lucarelli aveva criticato il collega sollevando alcuni sospetti: "Mai come stasera dobbiamo rispettare chi va a documentare la guerra senza personalismi, senza spettacolarizzazione, senza retorica, senza usare i cadaveri per fare show, senza il suo faccione davanti a quello che accade". E ancora: "A Odessa c’è il coprifuoco dalle 20,00 (lì sono 1 ora avanti). Come faceva Giletti a stare per strada? O lo ha violato o l’inizio era registrato. La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie B".

Accuse che il diretto interessato respinge alla mittente: "Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a Ballando con le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento", ha ribattuto Giletti raggiunto a Odessa da Adnkronos. Parole grosse quelle del conduttore che evidentemente è rimasto molto offeso dai tweet di Selvaggia, con la quale, notoriamente, non c'è grande stima.

