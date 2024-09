"NON SONO FEMMINISTA PERCHÉ ALLE FEMMINISTE NON PIACE IL CAZZO, ANZI LO ODIANO"

La “La Zanzara” - Radio24

michelle comi

Michelle Comi, influencer di 29 anni già ospite di Giuseppe Cruciani al programma radiofonico La Zanzara di Radio24, torna a far polemica dal traffico agli immigrati: “Sto incazzata nera per il traffico, sono stressata, sono stata imbottigliata tutto il giorno. Bisognerebbe bonificare Milano, ci troppi extracomunitari, tutti quelli che non sono di Milano fuori. Non so cosa sono i pendolari, non conosco il significato di questa parola.”

“La mia estate è stata pagata da vari imprenditori, non ho pagato nemmeno un caffè. Pagano per la mia felicità ma non faccio la escort, non ho bisogno di darla. Sono stata un mese e mezzo a Tenerife con uno di questi imprenditori, mi ha preso delle ville dove ho invitato i miei genitori e i miei amici, penso abbia speso circa 60mila euro.”

La politica: “Non mi riguardano le notizie di questo tipo e dei politici che si dimettono non mi interessa. Gennaro Sangiuliano? Mai sentito.”

michelle comi 33

La pace nel mondo: “Sono più angosciata dalle mie extension che dalla pace nel mondo, questa mica me la devo mettere addosso. Non sembra ma sono grandi problemi (quelli delle extension) è stato un trauma svegliarsi pensando di avere le extension apposto e invece no. Sono cose a cui tengo molto.”

Carta igienica: Dicono che gli Italiani consumano 6kg di carta igienica per pulirsi e questo inquina, a me interessa più il pulirmi il culo che la salvaguardia del pianeta. Anche per quanto riguarda il riscaldamento globale non ho alcun interesse, quando esploderà il mondo io non ci sarò più quindi chissenefrega”.

Femminismo: “Non sono femminista perché alle femministe non piace il cazzo anzi lo odiano, fanno proprio la guerra al cazzo. Le femministe combattono per cazzate, io invece dico viva il patriarcato, viva gli uomini che mantengono le donne. Io scelgo bene il mio uomo e lui deve scegliere tutto per me, dai vestiti al cibo.”

michelle comi

Africani: “Non mi fidanzerei mai con un africano, non perché sono razzista ma semplicemente non mi piacciono e non mi piace l’odore della loro pelle dovuto anche alle cose che mangiano come antilopi e zebre. Mai fatti contenuti con neri, non mi piacciono così come i rossi o magari i cinesi. Ho un amico nero che per esempio ha un odore della pelle diverso, ogni tanto lo pago per farmi buttare la spazzatura.”

Figli: “Meglio spendere i soldi in chirurgia estetica e in borse Prada che fare figli. Non li voglio, non ho l’istinto di maternità, non li faccio così a caso. Le borse sono meglio anche perché se ti stufi della borsetta la metti nell’armadio, se hai un bambino non puoi farlo.

michelle comi 76 michelle comi 20 er brasiliano michelle comi michelle comi 22 michelle comi 21 michelle comi 9 michelle comi 8 michelle comi er brasiliano 18 michelle comi 2 michelle comi 1 michelle comi 3 il duo toscano michelle comi michelle comi 55