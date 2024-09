"NON SONO RIUSCITI A SUPERARE LA CRISI" – SECONDO “DIPIU’TV” LA STORIA TRA EROS RAMAZZOTTI E DALILA GELSOMINO SAREBBE FINITA ALMENO UN MESE FA, DOPO 2 ANNI TRASCORSI INSIEME – “HANNO PROVATO A PORTARE AVANTI, TRA ALTI E BASSI, LA LORO RELAZIONE, MA POI HANNO DECISO DI COMUNE ACCORDO DI DIRSI ADDIO" - AL CONCERTO ROMANO DEI COLDPLAY LUI SI ERA PRESENTATO AL FIANCO DELLA GIOVANE DESIRÉE POPPER, EX TRONISTA DI “UOMINI E DONNE”

Da gazzetta.it

Le indiscrezioni si susseguivano ormai da mesi, in parte smentite anche dal cantautore romano su Instagram, e ora la conferma è arrivata dalle pagine del settimanale DiPiù TV: Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati dopo quasi due anni trascorsi insieme.

Citando fonti vicine all'ex coppia, i motivi della rottura tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, avvenuta da circa un mese, sarebbero da ricercare in una crisi mai superata: "Non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera, e dopo avere provato a portare avanti, tra alti e bassi, la loro relazione, hanno deciso di comune accordo di dirsi addio", scrive il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini.

Le voci di una crisi erano circolate con insistenza a partire dallo scorso luglio, quando il cantautore di Terra promessa e Più bella cosa si era presentato al concerto romano dei Coldplay al fianco della giovane Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne e attrice in serie tv come Restiamo amici e Mare fuori. I due erano apparsi in grande confidenza, al punto da far ipotizzare una crisi con Dalila Gelsomino. All'indomani, però, il 60enne si era affrettato a smentire tutto con una storia su Instagram.

Nonostante la smentita del diretto interessato, però, i fan del cantautore si sono sempre detti certi della crisi in corso con Dalila Gelsomino: i due, infatti, hanno smesso di comparire insieme su Instagram da mesi. Lei ha trascorso l'estate al di là dell'Atlantico tra Messico, Costa Rica e Colombia, dove sono state scattate le foto da lei condivise su Instagram all'inizio di settembre.

Eros, invece, ha trascorso un'estate lontano dai social network e, come confermato da DiPiù TV, concentrato sulla scrittura di nuova musica: "Ora sta scrivendo nuove canzoni a due anni dall’ultimo album. Insomma, sta cercando in tutti i modi di non pensare a questa delusione, del resto in questo amore ci credeva tantissimo", ha concluso il settimanale. I diretti interessati, intanto, non confermano né smentiscono.

