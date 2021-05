"LA NONNA E POI DOPO 2 GIORNI ESCONO QUELLE FOTO? IL MIO CONSIGLIO E’ DI STARE ZITTA” – "BARBARIE" D’URSO SENZA PIETA’ SU "DIVETTA" LEOTTA CHE DOPO LO SCOOP DI DAGOSPIA SULLA SUA LIAISON CON RYAN FRIEDKIN, FIGLIO DEL PROPRIETARIO DELLA ROMA, HA FRIGNATO SUI SOCIAL CONTRO "IL GIORNALISMO SPAZZATURA" SALVO POI ESSERE SMENTITA DALLE FOTO – BARBARELLA: “A ME HANNO DATO MILLE FIDANZATI NON VERI. MA VIVA I PARARAZZI. ALTRIMENTI STAI CHIUSA IN CASA E…” – RITA DALLA CHIESA CI METTE IL CARICO

Diletta Leotta stavolta l’ha combinata grossa. Dopo il post, assolutamente legittimo, in cui chiedeva maggior rispetto per la sua vita personale e professionale, si è completamente sbugiardata da sola, visto che sono uscite le foto dei baci con Friedkin jr. Alla faccia della storia (che per qualcuno è sempre stata una montatura a favore di fotografi) con Can Yaman…

Anche Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 si è occupato di questa faccenda che sta monopolizzando il settore del gossip perché suscita grande scalpore.

Dopo il post al vetriolo nei confronti di fotografi e giornalisti che le avevano attribuito una relazione (vera) con Ryan Friedkin, Diletta è finita al centro di graffiante sarcasmo, oltre che di tante critiche. “Giornalisti brutti e cattivi che la fanno passare per una mangiauomini”, ha esordito sarcastica la d’Urso. Le ha fatto eco Rita Dalla Chiesa, ospite in collegamento con Pomeriggio 5. L’ex conduttrice di Forum ricorda bene quando aveva a che fare con i paparazzi: “Io non me la sono presa con loro, anzi dico sempre grazie.

Se non ci fossero, esisteremmo meno dal punto di vista mediatico. La Leotta è carina, ma ha costruito il suo personaggio su cose del genere, è un problema suo la storia che vuol far credere di avere”.

A questo punto la d’Urso ha citato anche il passaggio di Diletta sulla nonna che crede a tutto quello che legge sui giornali: “Mia nonna ecc. ecc. e poi dopo due giorni escono quelle foto? Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno dato mille fidanzati non veri. Ma viva i pararazzi. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa”.

