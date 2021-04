copertina oggi - 28 aprile 2021

1. SAPETE PERCHE' DILETTA LEOTTA HA SCARICATO IN FRETTA E FURIA IL TURCOMANNO CAN YAMAN? PERCHE' SI E' DEDICATA AL RIPASSO DEGLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A IN COMPAGNIA DI RYAN FRIEDKIN, FIGLIO DEL PROPRIETARIO DELLA ROMA - PER UNA SETTIMANA, I DUE HANNO SFOGLIATO GLI ALMANACCHI DEL CAMPIONATO IN UN HOTEL DE CHARME DI ROMA...

2. CON UNA CHIAPPA A DESTRA E UN'ACCHIAPPATA A SINISTRA, LA FANCIULLA SICULA DALLE POPPE DECAPPOTTABILI E' DIVENTATA LA REGINETTA DELL'ACCHIAPPO A TUTTO SESSO

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/leotta-continua-sapete-perche-39-diletta-leotta-ha-scaricato-fretta-268204.htm

diletta leotta

DILETTA, SE VUOI FARE LA DIVETTA, TI PRENDI TUTTO. ANCHE QUALCHE GOSSIP SULLA TUA VITA PRIVATA - LA LEOTTA FA L’INDIGNATA SU INSTAGRAM (“CHIUNQUE PUÒ PENSARE CHE IO SIA UNA MANGIAUOMINI, UNA DONNA INCAPACE DI AMARE. ED È INACCETTABILE”) MA LA REGGIMICROFONO DI DAZN NON PUO’ FRIGNARE SE SI PARLA DI LEI PER UN FLIRT: FA PARTE DELLA NOTORIETA’. QUELLA STESSA NOTORIETA’ CHE LEI CERCA CON LE FOTO ACCHIAPPACLIC, I POST DA INFLUENCER, LE OSPITATE A SANREMO – SARA’ MICA QUEL BAMBACIONE DI RYAN FRIEDKIN QUEL “RAGAZZO SIMPATICO” CHE HA VISTO DUE VOLTE PER UN APERITIVO…

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/diletta-se-vuoi-fare-divetta-ti-prendi-tutto-anche-qualche-gossip-268334.htm

IL BACIO TRA DILETTA LEOTTA E RYAN FRIEDKIN SU OGGI

SU «OGGI» LE FOTO E I BACI TRA DILETTA LEOTTA E RYAN FRIEDKIN, VICEPRESIDENTE DELLA ROMA

Anticipazione stampa da OGGI

Sul numero di OGGI in edicola da domani, le foto esclusive che documentano per la prima volta la storia d'amore tra Diletta Leotta e il vice-presidente della Roma Ryan Friedkin, di cui tanto si parla in questi giorni. OGGI dimostra come la love-story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia.

diletta leotta

Uno scoop eccezionale, proprio nel momento in cui la Leotta, in un lungo post sui social, si lamenta che venga messa in dubbio l'autenticità del suo amore con Yan Caman: «Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?». Nello stesso post, la conduttrice di Dazn sembra proprio fare un riferimento a Friedkin: «Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?».

diletta leotta e la mamma ofelia castorina DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN FOTO INSTAGRAM LEOTTA diletta leotta