GIANNI MORANDI GIANNI MORANDI PARASITE GIANNI MORANDI PARASITE
"OGGI MI CHIAMANO COME SE AVESSI VINTO L'OSCAR..." - GIANNI MORANDI PARLA DEL TRIONFO DI "PARASITE" (UNA SUA CANZONE, "IN GINOCCHIO DA TE', E' PRESENTE IN UNA SCENA DEL FILM): "L'OSCAR L'HA VINTO LA PELLICOLA COREANA, NON IO. SONO CONTENTO, IL FILM E' BELLISSIMO E DENTRO C'E' QUALCOSA DI ITALIANO. IL BRANO LO HO INCISO QUANDO NON AVEVO NEANCHE 20 ANNI" - VIDEO-
UN POPOLO DI SANTI, POETI E TUTTOLOGI – MERLO FA ‘CUCÙ’: “LA FAZIOSITÀ MILITANTE DEI DEL DEBBIO, GIORDANO, PORRO, GILETTI HA LAUREATO PROFESSORI IN TRENI E PRESCRIZIONE. ORA TUTTI VIROLOGI: MINIMAL O APOCALITTICI, SCIENTISTI O IRRAZIONALISTI, FILO O ANTI-CINESI COME AI TEMPI DEL MAOISMO. SOLO IN ITALIA L' EPIDEMIA È UN TELE-VIRUS: TUTTI ALLA CORRIDA DI CORRADO”
MATTEO, HAI GIORGIA ALLE SPALLE - L’ASCESA DELLA MELONI INIZIA A PREOCCUPARE SALVINI E LA LEGA CHE EVOCA LA “SINDROME FINI”, OVVERO USARLA PER DEMOLIRE IL CARROCCIO - MA LA DUCETTA MINIMIZZA: “NON MI MONTO LA TESTA. FINI VENNE USATO CONTRO IL "MOSTRO BERLUSCONI". ORA IL MOSTRO SAREBBE SALVINI MA UNA VOLTA FATTO FUORI LUI, IL PROSSIMO MOSTRO SAREI IO. DETTO QUESTO I PIEDI IN TESTA NON ME LI FACCIO METTERE DA NESSUNO…”
CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA
UN TUFFO DA 600 MILIONI - BILL GATES COMMISSIONA LA COSTRUZIONE DEL PRIMO SUPERYACHT A IDROGENO AL MONDO. LUNGO 112 METRI, SI MUOVE GRAZIE ALL'ACQUA, CON UN SISTEMA CHE SFRUTTA L’IDROGENO LIQUEFATTO, STOCCATO NELLA STIVA A -253 GRADI IN DUE SERBATOI SIGILLATI DA 28 TONNELLATE L’UNO. UN’AUTONOMIA DI OLTRE SEIMILA KM, DISPONE DI CINQUE PONTI PER 14 OSPITI E 31 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. NON MANCANO UNA PALESTRA, UN SALONE DI BELLEZZA, LA SALA CINEMA, IL CENTRO MASSAGGI E UNA PISCINA A CASCATA
MANGIAMO PLASTICA SENZA SAPERLO - NE INGERIAMO CINQUE GRAMMI A SETTIMANA: L’EQUIVALENTE DI UNA CARTA DI CREDITO - ARRIVA DA ACQUA MINERALE, MOLLUSCHI, SALE, ALIMENTI IN CONFEZIONI DI PET E PVC - I NUOVI DISTURBI? IL MAL DI PANCIA DA POLISTIROLO - E SE PENSATE DI RIFUGIARVI NELLA BIRRA, SBAGLIATE: STUDI TEDESCHI E AMERICANI SU MARCHE DA SUPERMERCATO HANNO TROVATO FIBRE DI POLIMERI IN TUTTI I CAMPIONI - IL SAGGIO “LA PLASTICA NEL PIATTO”