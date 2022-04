"OGGI SE FAI DELLE BATTUTE SUGLI OMOSESSUALI O LE DONNE DI FACILI COSTUMI TI SALTANO AL COLLO" - NERI PARENTI: "TUTTO VA TRATTATO CON I GUANTI BIANCHI, E SE METTI I GUANTI BIANCHI A UN CERTO TIPO DI COMMEDIA L’AMMAZZI IN PARTENZA" – IL FANTASY COMICO CON BRIGNANO, IL REMAKE DI “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO” DI BUD SPENCER E TERENCE HILL “CHE INCASSERÀ MENO DEL PREZZO CHE AVRANNO SPESO PER IL CATERING” E QUELLA VOLTA CHE PAOLO VILLAGGIO SCAPPÒ IN MONGOLFIERA – VIDEO

neri parenti de sica

Immaginare Enrico Brignano in versione Il Trono di Spade è qualcosa che sfida tutte le leggi del marketing cinematografico. Ma le vie della comicità sono infinite e un regista dalle spalle larghe e dallo sguardo lungo come Neri Parenti lo sa. E ci crede. Questo fantasy comico con protagonista Brignano lo gireranno a giugno. Uscirà nel 2023. Non ha ancora un titolo ma è sicuramente una sfida tra le più difficili che la commedia italiana si possa mettere in testa di provare.

È anche in un certo senso un regalo che il regista fiorentino di tanti cinepanettoni fa a se stesso: lui che ha girato solo farse ma che fin da bambino ha covato il sogno di fare film d’avventura. «Con le persone che non vanno più al cinema, e col fatto che i generi di cui mi occupo io vivono più del supporto dell’incasso al botteghino che dei contributi, la situazione è difficilissima. La tv poi, è inaccessibile: le piattaforme come Netflix vogliono film che possano essere venduti a livello internazionale, la commedia che si capisce solo in Italia non la prendono. Ma non voglio andare in pensione e a giugno girerò questo fantasy comico con Enrico Brignano per il 2023, sperando che non ci sia più il Covid».

neri parenti

Sono tempi bui, eh, Parenti...

«Nerissimi. Il remake di “Altrimenti ci arrabbiamo” di Bud Spencer e Terence Hill che è uscito ora incasserà meno del prezzo che avranno speso per il catering».

Perché questo sogno di fare un film d’avventura?

«Perché da bambino, negli anni Sessanta in Oltrarno a Firenze, passavo i pomeriggi agli Artigianelli dove con cento lire ti potevi vedere due film e mangiare un panino col pomodoro o un acqua e zucchero. Mi sarò visto una decina di volte “Ivanohe” e “Il Corsaro dell’Isola Verde”. Ed è grazie a loro che mi è rimasta la passione per i film di avventura».

Perché non ci ha mai provato?

«Gli attori italiani sono da sempre considerati poco credibili in quei ruoli: a un Indiana Jones italiano non ci avrebbe mai creduto nessuno».

Non aveva un Indiana Jones, ma ha fatto 20 film con Paolo Villaggio

neri parenti de sica

«Era un genio del tutto inaffidabile. Per il terzo Fantozzi voleva per forza partecipare alla stesura della sceneggiatura con Benvenuti e De Bernardi che però potevano lavorare con noi solo la mattina, perché il pomeriggio scrivevano con Sergio Leone. Villaggio la mattina non veniva mai. De Bernardi convinse Leone a invertire: lui la mattina, Villaggio al pomeriggio. Ma Paolo non si presentava nemmeno il pomeriggio. Da mascalzone geniale qual era, rispose “preferisco non venire di pomeriggio”. E scappò via».

Addirittura scappava?

DE SICA VILLAGGIO MONICELLI PARENTI

«Una volta in Kenya mentre stavamo girando ci guardò e disse “devo andare un attimo in bagno”. Cinque minuti dopo alziamo lo sguardo e vediamo una mongolfiera che se ne andava con lui a bordo. Ci disse “eh, ormai l’avevo prenotata”».

Un rapporto complicato....

«Paolo diceva sempre che eravamo come padre e figlio. Ma il figlio era lui, io il padre».

Però nel tempo il vostro lavoro è stato anche rivalutato dalla critica.

neri parenti sul set con maradona e nino d angelo

«Quelli sì, i cinepanettoni invece sono ancora considerati un’onta. Eppure erano uno specchio preciso della nostra società nel primo decennio del nuovo millennio: il berlusconismo, un certo cinismo, uno stile di vita. Ci descrivevano come italiani. Facevano ridere ed erano politicamente scorretti. Oggi se fai delle battute sugli omosessuali o le donne di facili costumi ti saltano al collo. Tutto va trattato con i guanti bianchi, e se metti i guanti bianchi a un certo tipo di commedia l’ammazzi in partenza».

