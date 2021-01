27 gen 2021 11:40

"OGNI CUORE HA IL SUO LATO NERO" – MATTIA FELTRI IN LODE DI GIAMPIERO MUGHINI: "HA SCRITTO UN LIBRO FORMIDABILE DI CUI NON SI PUÒ FARE A MENO, ‘NUOVO DIZIONARIO SENTIMENTALE’. IL LUNGO CAPITOLO CENTRALE SI CHIAMA QUANDO 'I TERRORISTI ERANO GLI EBREI', PERCORSO DA GIOVANI DONNE E UOMINI CHE SI CHIAMANO GOLDA MEIR E DAVID BEN-GURION E YITZHAK SHAMIR, UN TAMBUREGGIANTE ANDIRIVIENI FRA LE ALTEZZE DEL VALORE E DEL SACRIFICIO E GLI ABISSI DELLA FEROCIA. NON SO QUANTI OGGI POSSEGGANO LA CAPACITÀ DI MUGHINI DI..."