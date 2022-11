9 nov 2022 19:55

"ONE FOR YOU, ONE FOR ME" - LUTTO NELLA DANCE ITALIANA: SE NE VA A 73 ANNI PER UN MALE INCURABILE CARMELO LA BIONDA - INSIEME A SUO FRATELLO MICHELANGELO, FORMAVA IL DUO "LA BIONDA" CHE NEGLI ANNI '70 E '80 HA FATTO BALLARE TUTTA ITALIA - NELLA CHIESA DI SAN DONATO MILANESE, OLTRE AI FAN, HANNO VOLUTO SALUTARLO PER L'ULTIMA VOLTA ANCHE GLI AMICI DI UNA VITA COME PUPO, CARLO MARRALE DEI MATIA BAZAR E I "RIGHEIRA" - VIDEO