L'affaire Totti-Blasi non poteva sfuggire a Striscia la notizia, con Antonio Ricci che mette pepe nella storia di Ilary Blasi e Francesco Totti, già piccantella di suo avendo a che fare con corna vere o presunte, avvocati, veleni e interviste esplosive. Ed è fuoco amico sulla conduttrice dell'Isola dei famosi, uno dei volti più amati di Canale 5 nonché una delle personalità più "potenti" a Mediaset.

"Ilary ha voluto mandarci un messaggio", annunciano i conduttori Alessandro Siani e Luca Argentero. Via al servizio, dunque, con la Blasi in persona a rivolgersi ai telespettatori. Bomba? In parte sì, in parte no: non è la vera Ilary, ma un trucco grafico. Stessa faccia, stessa voce, parole inventate: in gergo, stiamo assistendo alla tecnica del deepfake.

"Sono qua per dirvi la verità perché a chi dice bugie je cresce il naso. E siccome c'ho messo 10k per rifarmelo, non m'o posso permettere". Punto primo: "Mio marito dice che gli ho rubato tutti i Rolex. Ma che stai a dì?", replica la finta Blasi brandendo braccia piene di orologi di lusso. "Punto secondo: orologi di lusso per omini? Ma i stai a guarda? Massimo massimo li avrà pagati 200mila euro, sto poraccio". Gran finale: "Mo che so' single, Luca, Alessandro, Pino, Rino, Gino, Teo, Ugo venite da me eh. Ce famo una amatriciana, una pajata, una patata e poi ve do tutta la mercanzia", promette aprendosi la giacca e mostrando trasparenze assassine sul décolleté. Quello, però, è tutto vero.

