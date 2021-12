VIDEO - LO SCHERZO DELLE "IENE" A SONIA BRUGANELLI

Da liberoquotidiano.it

Scherzo de Le Iene a Sonia Bruganelli

Scherzo a Sonia Bruganelli. Le Iene hanno teso una trappola all'opinionista del Grande Fratello Vip, nonché moglie di Paolo Bonolis. Il programma di Italia 1 ha fatto credere alla Bruganelli che il figlio Davide si facesse pagare, e riuscisse a ottenere rapporti intimi da alcune ragazze, per i casting del programma Avanti un altro! del padre. «Parla, deficiente. Tutto questo per farti una sco***?», chiede al figlio nel filmato una Bruganelli furiosa.

In casa, infatti, ci sono diverse aspiranti partecipanti al programma, di cui una già in biancheria intima. Non solo, perché nello scherzo organizzato da Stefano Corti e Giorgio J. Squarcia c'è perfino un fotografo che si mette a ballare davanti a lei sognando di finire in televisione. «Lo porti via? - chiede di nuovo al figlio -. Mi dà fastidio vederlo». Nel frattempo l'abitazione dei Bonolis si riempie: tutti sono lì per il casting organizzato da Davide.

Scherzo de Le Iene a Sonia Bruganelli 2

«Ma secondo voi per lavorare bisogna pagare? Ma siete matti?», continua l'opinionista di Alfonso Signorini ormai sempre più irritata dalle ingombranti presenze, specialmente da quella del fotografo che le prova tutte pur di farsi assumere e incoronare il sogno di finire in tv. La situazione si fa però incandescente, tanto da richiedere l'intervento de Le Iene che confessano: «È tutto uno scherzo» e la Bruganelli può tirare un sospiro di sollievo.

Scherzo de Le Iene a Sonia Bruganelli 3

Qui il video dello scherzo alla Bruganelli: https://www.iene.mediaset.it/video/scherzo-sonia-bruganelli-bonolis_1103431.shtml

